Que la guerra no nos sea indiferente

Le dolían las imágenes y la imaginación, le dolía el miedo y el dolor, le dolía la serenidad con que pasaban las horas en esa tarde invernal observando lo que ocurría a pocos kilómetros, como si nada tuviera que ver con ellos. Miles de personas huían aterradas e incrédulas. Alguien dio una orden escueta, fría y distante. En un edificio estalló una bomba, se escuchaban los gritos de niños asustados y de padres horrorizados que no podían creer lo que estaban viviendo. Desde el otro lado de la pantalla era difícil darse cuenta de que no era un film de acción. Tan acostumbrados estábamos a ello, que era difícil distinguir entre la realidad y la ficción. Recordaba aquel verano en que viajó a los Alpes, recorriendo los pueblecitos que jalonaban la frontera entre Italia y Francia. En uno de los paseos diarios, vieron un precioso cementerio, si es que un lugar semejante pudiera considerarse hermoso. Un muro de piedra rodeaba el recinto y su suelo estaba tapizado de bonitas flores silvestres. Sin embargo, algo sorprendente les heló el corazón: entre las cruces y las flores, se levantaban lápidas en recuerdo de los que allí yacían. Eran los nombres de hombres en edades comprendidas entre los dieciocho y los veinticinco años, fallecidos de forma incomprensible el mismo día, solo unos pocos lo hicieron en los días siguientes. A nadie se le escapó el detalle de las fechas, junto con la cantidad de vestigios y recuerdos de la guerra mundial que jalonaban los caminos y carreteras que transitaban. Allí se libraron batallas encarnizadas que acabaron con la vida de esos jóvenes, cuyos cuerpos yacían en el interior de su camposanto. Se fueron de ese aciago lugar con un nudo en la garganta, pero con la serenidad de quien paseaba sobre las cenizas de un volcán apagado. Hoy le invadía esa sensación de vacío y angustia, de impotencia y rabia que sintió en aquel camposanto, con la diferencia de que el volcán estaba en plena erupción y él no se encontraba lo suficientemente lejos como para no correr el peligro de perecer bajo sus cenizas. Pensó que nada había cambiado bajo el sol, una y otra vez, de forma periódica, el ser humano tenía que dejar la huella de su violencia, la lucha por el poder entre los machos de la manada. Realmente, que el ser humano hubiese sobrevivido a tantas catástrofes a lo largo de la historia, solo era explicable como un verdadero milagro. Las maracas de la compra de mascarillas en la capital del reino, las luchas intestinas en el seno de uno de los partidos más importantes, la sequía que mantenía en estado de excepción al campo sediento, la sexta ola cuya intensidad no acababa de bajar: pecata minuta, frente a la bici infantil destrozada sobre el asfalto de una calle cualquiera de un país europeo. Donde los niños que jugaban allí unas horas antes?