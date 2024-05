Entre guerra y paz

El 07/ 05 /2024, el oficial militar US, de los Servicios de información militares, Scott Ritter, ha roto su silencio ya que no quiere que su país sea arrastrado por Paris en un desastre para la Humanidad. Según él, el Plan elaborado por la Presidencia de París, es de imponer la presencia en Ucrania de 2.000 uniformados franceses, que no entrarían en combate, efectivo que sería aumentado con polacos, ingleses y de los países bálticos hasta sumar 60.000 soldados con uniformes de estos países de la OTAN. Si Rusia no atacase los primeros 2.000 franceses, y los efectivos llegasen a sumar 60.000 soldados, originarios de varios países de la OTAN, se activaría el Articulo 4 de la OTAN, que los consideraría como una fuerza de interposición de la OTAN y si fuese atacada toda la OTAN estaría bajo obligación de intervenir contra Rusia. Dimitri Pescov, portavoz del Kremlin, ha informado que es sabido, que bajo uniforme de Ucrania, operan como mercenarios contra Rusia en Ucrania, 2.500 oficiales y soldados US, juntos a 1.900 canadienses, 1100 Ingleses, 700 franceses y 600 colombianos e islamistas de Dáech, Peskov a perseguido “ Si ciertos países de occidente enviasen tropas a Ucrania, Rusia daría una respuesta inmediata, rápida y eficaz” . El Ministerio de la Defensa, ha sacado de los arsenales nuevas armas que detienen una carga de 2 a 50 kilotones de TNT, ha activado los MIG-31K y los TU22 M·3 estratosféricos capaces de transportar misiles hipersónicos Kh-32 y el KH69 que pueden ser equipados con cargas nucleares, la flota del Mar Negro, ha sido equipada con misiles Hipersónicos Kh-47 M2 Kajal (indetectables). La artillería ha sido abastecida con municiones nucleares ZVB3, calibre 152, utilizables por cañones de obús “Akatsia”,”Msta-S”, D20 y el “Gyacinth-B”, también existen proyectiles de 203mm, 3BV2 para los cañones de obuses para largo alcance “Pion” y “MALKA”, los cuales solo con tres disparos pueden destruir la línea de fortificaciones ucraniana Syrsky, abriendo las puertas hacia Kiev a través de Kramatorsk. Las armas rusas aquí catalogadas, solo están destinadas a ser utilizadas en el territorio de Ucrania si las fuerzas de la OTAN se personificaran en él. Debemos limpiar nuestras mentes de los “bulos” de las televisiones, “bulos “destinados a que aceptemos el gasto en armas en beneficio de USA, Rusia por su demografía, no puede invadir los países de la UE que superan 3 veces la población rusa, le sería imposible y una ruina el invadir y ocupar militarmente los países de la UE, que más es no le aportarían nada económicamente, solo sería para Rusia, un gasto inasumible para su economía. La guerra consume mucho dinero, que no tenemos, ya que todos los países de la UE están con enormes deudas públicas y privadas (32Mil Millares) (1 Millar= Mil Millones), también USA, acumula una Deuda Publica Federal de 35Mil 300 Millares de $US y su Deuda total es de 100 Mil Millares de $US. La UE, carece de muchas de las materias primas indispensables para una economía de guerra, también la UE carece de las energías e industrias indispensables. Y no olvidemos las destrucciones y sobre todo las perdidas de vidas humanas. Rusia no aceptará que la OTAN se establezca en Ucrania, igual que USA con mucha razón no aceptó una Base Soviética en Cuba, pero Kennedy tenía una dimensión política que hoy no tiene ningún Político de Occidente.

Hoy, Rusia limita su guerra en la geografía de Ucrania, pero si Rusia se viese amenazada por la OTAN, son los países que la componen en la UE principalmente, los que serán el Blanco, y posiblemente con un ataque nuclear, que destruiría toda la UE.