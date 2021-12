Soy curioso, porque me gusta observar. Pero en el caso de las personas, no me fijo en la persona en sí, sino en su conducta. Por ejemplo, estas fechas son extraordinarias para observar a los clientes de las grandes superficies de alimentación, del pequeño comercio, y cómo no, de los restaurantes y, en general, de cafeterías y bares.

A modo de esbozo, y en líneas generales, tengo la sensación de que el consumidor disfruta mucho gastando porque como ya casi es Navidad, y tras hacer sus cuentas, se ha reafirmado en que hay que gastar, pues paga, yo diría que, en ocasiones, hasta con fruición. Algunos hasta hacen comentarios jocosos sobre la elevada cuantía del importe de la compra. En consecuencia, yo me pregunto: ¿por qué lo hacen? Y me respondo: ¡no tengo ni idea! pues no se oyen villancicos, no se ven Nacimientos: para no molestar a nadie, no se dice ¡Feliz Navidad! Me gustaría otro ambiente, pero hay que amoldarse. Pero, como lo digo con sinceridad, les deseo ¡Feliz Navidad!