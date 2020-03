Cómo se hace un alumno desmotivado

La desmotivación hacia el estudio es un problema generalizado en nuestros Centros educativos. Aparte de la personalidad del alumno, de las carencias de los sistemas educativos y de los factores de desequilibrio socioeconómicos, es muy fuerte la influencia que el medio entorno ejerce en la motivación escolar. Los alumnos desmotivados poseen valores muy materialistas, son ajenos al esfuerzo individual, buscan el éxito por medios fáciles, donde el trabajo intelectual no está presente. El alumno desmotivado ¿nace o se hace? Yo creo que se favorece su predisposición negativa hacia el estudio por medio de dos hechos: Primero, el fracaso escolar en las edades tempranas, debido a limitaciones intelectuales, ambiente familiar despreocupado por el estudio, o existencia de un entorno social desestimulante culturalmente. Se agrava el problema al existir metodologías educativas inadecuadas, que no intentan rescatar al alumno del atraso escolar que posee y no lo estimula, impidiendo que se desarrolle armónicamente dentro de sus posibilidades, frustrándole continuamente. También afecta la rigidez del propio sistema educativo, que se desarrolla dentro de planes de estudios, o programas establecidos y regularizados, dificultando la adaptación específica a las singularidades que surjan en cada Centro. Influyendo además la falta de preparación, o habilidad, del profesorado para atender la diversidad en el aula, la poca motivación profesional, o su falta de capacidad para incorporarse al nuevo estilo de educación, más inclusiva, que la sociedad va demandando. Otro factor fundamental es el aprendizaje inicial de la realidad inmediata, a través de los valores aprendidos. Se predispone al niño aún más hacia la desmotivación escolar, mediante el aprendizaje inadecuado de conceptos básicos sobre los que se asientan las definiciones de los valores, dentro del seno familiar y en el ambiente social. La atención educativa ha de estar encaminada en el refuerzo del significado positivo de los valores, pues el ejemplo que se reciba del profesor en sus primeros años de escolaridad, en la potenciación de la figura de los valores, es muy importante para que se arraiguen éstos fuertemente en los alumnos. El fracaso escolar inadecuadamente tratado, más el aprendizaje de una realidad inmediata, con sus conceptos y significados primarios aprendidos de forma insuficiente, y opuestos al verdadero contenido de los valores positivos, son causas fundamentales que inciden en la predisposición para que un alumno sea desmotivado.