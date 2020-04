¿Cómo se hace el recuento?

S I de cifras hablamos en la COVID-19, mejor sosegarse primero y después opinar. Lo cierto es que los datos que conocemos cada día son menos ciertos cada vez y se asemejan muy poco con lo que sucede. No tiene nada que ver el número de afectados con la realidad. Un hecho constatable, porque a muchos de los que han pasado la enfermedad no se le han hecho los test. Tampoco son válidas las cifras de curados. Afortunadamente son muchos más. Los que no han ido al médico no han contado. Y tampoco son reales los fallecidos. Algunos no han sido contabilizados. ¿Cuántos? Difícil saberlo.