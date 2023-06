Las buenas caras, los mensajes de apoyo o las invitaciones con mariscada de por medio. Esto es lo que más de uno estará haciendo para poder entrar en las listas para las próximas elecciones. Sin embargo, algunos ni con el peloteo más exagerado lo consiguen. Es el ejemplo de Irene Montero y su veto con Sumar. Ha llegado su fin en su carrera política, pero por lo que se ve, ella no se da cuenta. Es complicado asumir que tus colegas y socios no te quieran. Lo bueno que tiene ella es que se lo cree como nadie y sigue dándose palmas por lo bien que lo ha hecho con su estrepitosa ley del ‘sólo sí es sí’. La propia Yolanda Díaz incluso evita responder ante la bazofia y populismo de Podemos e intenta asumir una izquierda incluso más moderada que la que usa Sánchez. Posiblemente a ella le pase como a Manuela Carmena, los palmeros de alrededor fastidiarán el proyecto. Es que vean lo que hay: una Ada Colau, un Iñigo Errejón o una Ione Belarra. Cada cual mejor. Por eso ha intentado remediar que los periodistas con sesgo de derechas relajen sus artículos tras elegir como número dos al embajador de la ONU en España. Así, la imagen de los mítines mejorará y no se verá de fondo a un Errejón con aspavientos que se conviertan en virales. Lo curioso de todo es que observamos a unos colegas de política enfadados entre ellos. Ahora vemos a un Pablo Iglesias que se desquicia en sus podcast o Twitter sabiendo que la ministra de Igualdad no entrará en las listas. Incluso veremos el cabreo continuo de la propia Ione Belarra en sus mítines con una Irene Montero emocionada como cual histórica referencia en la política. Un sinsentido que los propios votantes no comprenden. Pero vamos, que esto pasa aquí y pasa en Ferraz. Ya no saben cómo decirle a Pedro que lo deje o que haga las cosas con sentido común. Por lo que hemos podido saber, según algunos medios de comunicación, los barones están desquiciados porque, sinceramente, ahora mismo parece la historia de un partido que va a desaparecer. Nos esperan sorpresas estos días como números dos o tres que serán actores, cantantes o filósofos. Digo estas tres profesiones de ejemplo porque la más impresionante, la de astronauta, no ha servido para mucho.