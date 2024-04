No sé hasta cuándo, pero esto tiene que explotar por algún lado, ya que es imposible escuchar y ver tanto latrocinio diariamente sin que las carnes se te abran de par en par. Por eso y muchas cosas más, creo que me estoy haciendo mayor. O tal vez sea, como decía el escritor francés André Maurois…”El arte de envejecer es el arte de conservar alguna esperanza”, y eso me pasa a mí, que aún conservo algo de esperanza. Siguiendo con mis recuerdos entrañables de infancia en estos días que llegan de Semana Santa, me han venido de repente los famosos “mistos” para la pistola, que me trajeron un año los reyes magos, porque en aquellos tiempos sí que aún eran magos y algunas veces te traían lo que tanto soñabas.

La tira de papel llena de “mistos” la compraba en Casa de La Espartera, que aparte de vender carbón te vendían cualquier artilugio que buscaras. Otro sitio para comprarlos era la tienda que Paquito Franco tenía en la calle Cristo.

Aquella tira de papel llena de pequeños explosivos para la pistola era todo un lujo para la época, pues aunque pequeña de cantidad era grande en el sonido al explotar.

Ahora, me pongo a recordar y me da risa de cómo con tan poca cosa éramos tan felices y disfrutábamos tanto, cosas de Críos de aquellos años 60.

Ya comienzan a cansarse de que cada día siga con el tema de mis cosas, unos días hablo de politicastros, otros de temas personales, de las comidas que me gustan, de mi pueblo, etc. el caso es no dejar al personal que disfrute con las cosas que hacen. Ellos siempre con sus miserias y sus miserables ideas.

Gente intransigente, de pensamiento único, con sus foticos y sus grupitos. No le digas a la gente donde te duele, pues seguro que ese será su lugar favorito para golpearte.