S OY diminuta, o quizá debiera de decir: era?. Solíamos pasear en las noches cálidas de verano, a la hora justa en que salen las hadas. Nuestras alas agitadas, iban y venían, moviendo tenuemente el aire, y ese leve movimiento rítmico, formaba tormentas invisibles. Los niños nos llamaban las "hadas del campo o de la noche", y no estaban muy equivocados. Salíamos, ya conscientes de la oscuridad, que se enseñoreaba y adueñaba del día, aprovechando que el sol se ocultaba, dejando un mundo lleno de sombras. Orgullosas portábamos en nuestra cola la linterna que iluminaria los sueños de los más pequeños, que entre temerosos y divertidos, acechaban con curiosidad cada uno de nuestros movimientos, con la imbatible voluntad de atraparnos. El aleteo ocultaba a intervalos regulares la luz que irradiaban nuestros delicados cuerpos, como un intermitente dorado. Quizá una de esas noches mágicas, una de nosotras sería atrapada, y metida en un tarro, iluminando una pequeña habitación infantil. Durante siglos hemos velado el sueño de muchos niños, en noches eternas de las que jamás saldríamos para volver a volar, agotándonos como una palmatoria en tan tierna tarea. Solíamos salir en grupo: engalanadas e iluminadas. Era nuestra puesta de largo. El campo iluminado se convertía en el gran salón de palacio, en el que disfrutábamos de nuestro primer baile, salvo que algún alma caritativa, nos apresase, en cuyo caso la fiesta al aire libre, acababa convirtiéndose en una cena íntima en el interior de un hogar lleno de imaginación y curiosidad infantil. Nunca nos quejamos de nuestro destino, antes bien, narrábamos orgullosas como nuestras madres, hermanas o abuelas fueron por un día convertidas en esas hadas madrinas que velaron los sueños de los pequeños moradores de acogedoras habitaciones, plagadas de ardiente y activa imaginación. Hoy no hay hadas en el campo, ni luces nocturnas engalanando las colas de las luciérnagas, y si me apuras, quizá no haya sueños, ni niños que crean en ellas. Salgo al jardín en las noches de verano, y solo veo la tenue luz de la lámpara solar, que asoma entre las hojas del limonero, siento en la piel una brisa que mece los pámpanos, pero esa miríada de lucecitas voladoras, como diminutas gotas de agua iluminadas y suspendidas en el aire, solo es un recuerdo escondido entre los muchos sueños de la infancia, que quedaron anclados en un país y tiempo remotos, como los cuentos que se han ido transmitiendo de boca en boca, hasta apagarse en los oídos del último ser que tuvo la suerte de escucharlos. Cierto que hoy producimos mejores frutos, más rojos e insípidos, pero el precio que pagamos por ello, encuentro que es excesivo: "no solo de pan vive el hombre", también se alimenta de sueños, y de hadas voladoras que los guardan.