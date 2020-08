¡Que se hagan los test!

L A preocupación por los brotes de coronavirus es una realidad no sólo en Almería, sino en todo el país. Aquí, si cabe, un punto más al conocer que se hicieron algunos de dudoso resultado. De ahí que un alto dirigente provincial del PP, partido en el Gobierno de la Junta, pusiera la pilas a más de uno exigiendo que "se hicieran los test que fueran necesarios y se dejaran de gaitas". Con este tipo de situaciones hay que ser siempre prudente, pero claro y diáfano y, sobre todo, no perder la calma, así como exigir la transparencia necesaria. Y es fundamental que no haya errores y pasos en falso. Nos jugamos mucho.