Lo que hará Juanma con Vox

Para adelantar las elecciones autonómicas a junio, que creo que es lo que va a hacer dentro de dos semanas, Juanma Moreno tiene una razón política objetiva: si las elecciones fueran en otoño, no habría tiempo materialmente para elaborar y aprobar unos presupuestos nuevos y 2023 tendría que abordarse con los presupuestos prorrogados de 2021, que son los vigentes por el rechazo de Vox a los de 2022. No sería de recibo, con todo lo malo que le ha sucedido a la economía andaluza en estos dos años.

Y tiene también, Juanma, dos razones políticas partidistas. Una, el hundimiento de Ciudadanos, y otra, el crecimiento espectacular de Vox. Ambos fenómenos van de la mano para asegurar el desasosiego del presidente Moreno y garantizarle una investidura más complicada que la de 2018. La paradoja siempre salta: llegó a San Telmo tras caer con estrépito en las urnas y continuará en el palacio, pero con enormes dificultades, cuando gane al fin unas elecciones autonómicas.

En efecto, no podrá formar Gobierno con Cs, porque Cs será irrelevante en el nuevo Parlamento, y tendrá que apoyarse en Vox como elemento fundamental de la mayoría de centroderecha que consagrarán las urnas. Ahora bien, estamos hablando de un partido con más de veinte escaños, que ya no se conforma con chillar y patalear, que quiere compartir Gobierno como en Castilla y León y no acepta regalar sus votos a Moreno Bonilla a cambio de un compromiso que éste se las apaña luego para no cumplir (pin parental, violencia intrafamiliar, medidas contra la inmigración).

Moreno Bonilla es consciente de que el panorama político actual no va a cambiar o, en todo caso, si cambia será para empeorar. Ni el PP va a conseguir una mayoría absoluta ni Vox va a perder el favor de la quinta parte de los andaluces en esta coyuntura de crisis económica, escalada de precios y malestar social generalizado. Al contrario. Por eso pienso que convocará las elecciones para junio. Vox es el elefante en la habitación. Mejor dicho, su elefante, porque el PSOE tiene otro en su cama (Podemos) y otro en el cuarto de al lado (ERC, Bildu), y de éstos se habla menos.

Tiene dos opciones el presidente: ser investido en segunda votación por mayoría simple partiendo de la base de que Vox no sumará sus votos a la izquierda para rechazarlo, o incorporar a Vox a su Gobierno. Lo segundo lo detesta, pero lo primero lo instalaría en la precariedad y la inestabilidad.