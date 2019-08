El helicóptero y los caballos

Eestoy convencido de que al leer el titular alguien piensa que el artículo tiene algo que ver con "el helicóptero" que habrá pillado a unos caballos en alguna autovía. Pues no. No tiene nada que ver con "ese famoso helicóptero" que con esa gran cámara te muestra en la foto hasta un arañazo que tú no habías visto en tu coche.

Aunque en Almería "hace sangre" hablar del AVE, lo que quiero comentar es que a finales de julio, creo que el 29, escuché en la radio que el AVE Madrid-Granada, al salir de Antequera se equivocó de vía y andó o anduvo (como el chiste) unos cientos de metros por una vía que no le correspondía, y cuando el conductor se dio cuenta paró y puso marcha atrás para desandar lo que no debía haber andado. Automáticamente pensé que seguro que más de un viajero hizo lo que no hace casi nunca: rezar. Es un recurso que siempre está al alcance del "creído y del no creído", "es de gratis" y no perjudica. Y lo siguiente que pensé fue: ¡vaya foto que se ha perdido el helicóptero!. Esa sí que sería una foto que, ironías de la vida, sería pero todo el mundo la tomaría por falsa. Y la he traído a colación por dos razones: la primera, que dado el final feliz, del suceso, se presta más a la sonrisa que al lacrimeo; y la segunda, que aquí podemos estar tranquilos que eso no nos puede pasar hasta quién sabe cuándo. ¡El que no se consuela es porque no quiere!.

Por otra parte, los que saben de escribir dicen que en un artículo no se deben mezclar temas, pero es que no me resisto: no puedo, no tengo fuerza de voluntad para tanto. Es que después de leer en El Mundo la noticia de la detención de un ciudadano holandés afincado en Calpe, que por cierto parece ser que está buscado por la Justicia holandesa para cumplir unos meses de hospedaje en un "hotel la reja" de ese país por algo relacionado con la carne de vaca que en realidad era de caballo, se ve que al hombre le gusta "trapichear" con los caballos y burros, y en algún matadero los sacrificaban sin que por los "carnés de identidad" de los cuadrúpedos estuviera claro ni de qué raza eran, ni cuánto pesaban, "ni ná de ná".

Como parece ser que su "localización" ha sido cosa de la Guardia Civil, pues les perdono que no hayan conseguido la foto del AVE marcha atrás y además la felicito por lo del "holandés de la carne de caballo".

Conclusión: en este país llamado España cabe todo, y el que no se divierte es porque no quiere, porque a estas alturas, y con lo que tenemos encima ¿vamos a llorar por estas dos noticias?, ¿es que sirve de algo lamentarse?. ¡Riamos que la vida es bella!.