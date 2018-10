Las heridas las primarias

Lejos de cicatrizar, las heridas de las primarias en el Partido Socialista y en el Partido Popular se agrandan a medida que se acercan las elecciones. Aquellos que otrora eran amigos, conocidos, o simples compañeros de partido se evitan una y otra vez y hacen la guerra por su cuenta. Acuden a los actos por separado, se les ve en corrillos diferentes y, si pueden, no pierden la ocasión de criticarse con dureza. Toda una clase de como no se deben hacer las cosas o de la vida misma, ¿quién sabe? Lo cierto es que no aprenden de errores pasados que han costado cargos públicos y elecciones.