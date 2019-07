Yo también hice la EGB y el BUP

Supongo que todos hemos oído alguna vez eso de que los jóvenes actuales son la generación más preparada de la Historia. También supongo que habremos compartido la reivindicación de la EGB y el BUP como un gran sistema educativo al que nuestros mayores calificaban de bazofia. Quizá deberíamos dar un paso atrás y, desde la distancia, intentar ver las cosas en sus justos términos: no creo que los jóvenes actuales tengan una formación mejor que la nuestra porque la sociedad de hoy no es la de hace cuarenta años. Son una generación audiovisual, bastante alejada de la cultura del libro y el escrito, muy centrada en el aquí y el ahora, muy acostumbrada a vivir en un régimen de libertad tutelada que les hace creer que la responsabilidad es siempre de los demás y que sus deseos son derechos y, en consecuencia, obligaciones nuestras: "quiero un móvil y me lo tienes que comprar, quiero salir de fiesta y me tienes que llevar y traer, quiero un referéndum de independencia y no tienes derecho a prohibírmelo". En su sistema educativo los conocimientos han dado paso a las actitudes y las habilidades pero esas habilidades no progresan adecuadamente y no van de la mano de los saberes. Se habla de educar futuros ciudadanos, pero nos hemos encontrado con personas a las que los valores democráticos les resultan una monserga porque nadie las ha ayudado a hacerse clara idea de qué es la democracia ni cuánto costó conseguirla. De todos modos, no caigamos en la trampa: sería absurdo aplicarles a todos los jóvenes actuales la misma etiqueta como si fueran un mismo grupo.

Tampoco podemos los que llevamos medio siglo en el planeta reclamarnos excelentes, mejores o peores. ¿Quién se atreve a recitar los ríos de España y sus afluentes, las sierras y cordilleras, los huesos y músculos del cuerpo humano, la tabla periódica, la clasificación de los invertebrados, la fórmula del nitrato potásico, la quinta declinación, los verbos polirrizos o los phrasal verbs? ¿Qué recuerdan del Cantar de Mío Cid, de Berceo, Cervantes, Quevedo, Góngora o Machado? ¿Con facilidad recuerdan las normas de ortografía? ¿No les cuesta esfuerzo alguno escribir quinientas palabras o hablar en público quince minutos seguidos? Hay libros y espectáculos musicales que cuentan y cantan lo buena que fue aquella formación nuestra. Pase como estrategia comercial, pero no me lo creo, quizá porque yo también fui a EGB y a BUP.