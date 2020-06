El hijo curvo

Me apoyé sobre aquel columpio que tanto me gustaba de pequeño, adormecido por el rumor cristalino del agua que se deslizaba entre las piedras de la acequia. Discurría sin prisa, con la lentitud de las horas calmas de un bello atardecer. El tiempo aquí parecía detenerse, formando un remanso de paz en la agitada vida que me pesaba sobre los hombros, como una capa de alquitrán y grava. Miré al fondo del jardín, y le vi allí, sentado en su butaca de mimbre, con su austera vestimenta y su rictus amargo, dirigiendo su mirada vacía hacia el horizonte. De repente, sentí una infinita ternura, un deseo de abrazarle, pero una fuerza invisible, más poderosa que yo, me contuvo. Nunca aceptó mostrar debilidad, le educaron así, y de esa forma nos lo transmitió él: "los hombres tienen que ser rectos, trabajadores y honrados, por la vida hay que ir derecho, los hombres no lloran, los hombres…., los hombres….." Cuanto debió sufrir conmigo, yo: el hijo tan deseado, no era recto, siempre fui curvo, me emocionaba por nada, y lloraba como una niña, me desviaba una y otra vez del camino recto que me trazaba. La amargura lo fue modelando, y se convirtió en un hombre triste, y yo hui de esa tristeza como alma que lleva el diablo. Empecé todas las carreras, pero no acabé ninguna, para disgusto de mi padre. Trabajé en profesiones mal vistas y peor pagadas, y él se entristecía aún más, alejándonos al uno del otro de forma irremediable. Sentía sobre mi propia piel su alargada sombra, su mirada acusatoria me aplastaba como una pesada losa. Pasaron los años, y me costaba regresar, la idea de ver su decepción dibujada en su frente, todavía me imponía. Me convertí en padre, pero no fui un padre recto, mis curvas se imponían sobre todas las enseñanzas recibidas, lloré el día que vi nacer a mi hijo, como también lo hice cuando la mujer que más había amado, me abandonó un día, a pesar de haber luchado toda mi vida por ella. Y poco a poco, de forma imperceptible, el espejo me devolvía una imagen de mi rostro, cada vez más desdibujaba. Me costaba reconocerme, y sin embargo, me era tan familiar!. Al principio no supe comprender lo que me estaba pasando, la soledad me embargaba, y esa mueca triste, ese rictus amargo tan conocido como detestado, se fue adueñando de mí. Entonces lo comprendí todo: aunque no todos los hombres lloren, aunque no todos seamos curvos, todos, absolutamente todos, necesitamos ser amados con nuestras curvas, con nuestras aristas, con nuestra tristeza, tal como somos. Y aquí estoy, a su lado, sentado en el jardín, observándole con su mirada perdida y una contenida emoción a flor de piel, detectando esa chispa de alegría que da brillo a sus ojos apagados, de padre recto que ama incondicionalmente al hijo curvo, que no puede ni quiere contener sus lágrimas.