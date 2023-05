Está claro que son un "sin vivir", pero no son un problema. Son un "sin vivir" porque los padres siempre quieren lo mejor para ellos, pero no son un problema porque conseguir ese objetivo debe ir parejo con los deseos y cualidades del hijo. Por lo tanto, si la educación familiar se orienta a formar a los hijos como personas honestas, desde el día en que nacen, primará siempre su formación humana en cuestiones de competitividad, de compañerismo, de honradez en el comportamiento diario, de no menospreciar a ningún compañero, de no hacer trampas para conseguir algo que le permita aparentar ser quien no es. Sencillamente que se comporten como son. Muchas veces, los problemas en las familias vienen porque los propios padres los provocan. Un ejemplo manido es el de los padres que compran un coche más caro del que necesitan y pueden. Eso ya es un mal ejemplo para los hijos, y no extraña, cuando el hijo hace algo parecido para aparentar ante los compañeros una superioridad material que ni tiene, ni necesita tener. Con este ejemplo ya vemos lo importante que es la austeridad en la educación de los hijos.