Los hombres que no amaban las matemáticas

Eltítulo es una exageración cinematográfica para llamarles la atención sobre un tema muy importante en nuestros días. Quiero plantearles algunas reflexiones sobre la asignatura de matemáticas. A grandes rasgos existen dos tipos de personas que se enfrentan a esta materia: las que la toleran sin dolor, y hasta disfrutan a veces de ella, y las que no. Sobre las segundas, que son las que dan nombre al artículo, me gustaría referirme algo más en estas breves líneas. Nuestro país ha experimentado en los últimos 40 años una evolución muy positiva en su desarrollo científico y, como no podía ser de otra manera, también en su crecimiento en talento matemático. Las cifras de publicaciones de prestigio en este campo no paran de subir año tras año. Sin embargo, mientras crece el número de matemáticos con futuro, sigue también produciéndose pobres resultados en las pruebas de nivel en estudios preuniversitarios en matemáticas. ¿A qué se debe esto? Partiendo de la premisa de que algo se estará haciendo bien, dado el incremento de investigación de calidad en matemáticas, tenemos que fijarnos en el estudiante promedio, el que será un ciudadano de a pie sin una fuerte vinculación con esta materia. Tenemos un gran reto con ellos para que mejoren en matemáticas. Creo que jugar haciendo matemáticas y hacer matemáticas jugando ayudaría bastante. Es bien conocido que el juego es una herramienta poderosa para lograr captar la atención de los estudiantes en materias en principio muy áridas. Con una baraja de cartas, un tablero de ajedrez, o cualquier otro juego de mesa, se puede atraer la atención de esos estudiantes que sienten esa sensación de agobio cada vez que tienen que resolver un problema matemático. También, con la incorporación de los ordenadores a la docencia es posible tratar la enseñanza de las matemáticas con una perspectiva más interesante, con menos ejercicios de cálculo y más problemas cuya solución requiera de estrategias diferentes. Esto ya se está haciendo a diferentes niveles en muchos sitios, pero lo que se necesita es democratizar esta forma 'más interesante' de enseñar las matemáticas. El objetivo final debería ser despertar el interés en nuestros estudiantes por aprender y usar las matemáticas. Parafraseando al genial Molière, todos hacemos matemáticas sin saberlo. Formemos a ciudadanos con habilidades matemáticas, lo agradecerán tarde o temprano.