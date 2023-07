Después de comer, cuando la fisiología humana es más baja, es la hora de la siesta, un tiempo para disfrutar de un sueño ligero que no ha de sobrepasar unos veinte minutos y que tiene como objetivo recuperar las fuerzas que se fueron perdiendo a lo largo de la mañana. ¡¡El sopor me puede a esa hora!! Según Scientific American, esa siestecilla corta, mejora el ánimo y las funciones cognitivas, alivia el estrés, despeja la mente y aumenta la capacidad creativa. William Anthony, investigador de la Universidad de Boston, asegura que todos deberíamos incorporar la siesta a nuestro estilo de vida porque, después, se produce una explosión de actividad cerebral en el hemisferio derecho que ayuda a resolver problemas, nos hace más productivos y mejora el estado de ánimo. Amigo lector, disfrutemos de nuestra dieta, de nuestra Almería, de nuestras relaciones sociales y de la forma de ser de los almerienses. Algún día, no muy lejano, nos lo agradecerán. Incluso, y voto por ello, podría llegar a declararse Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, o si no, tiempo al tiempo. Se trata de uno de los placeres de la vida y en nuestro país lo tenemos muy bien asumido.