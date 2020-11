Con la hostelería

En estas semanas en las que la COVID19 ha vuelto a expandirse con datos muy alar-mantes, la Junta de Andalucía, bajo el amparo del Estado de Alarma, ha decretado el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas. Esta medida, junto con otras, es necesaria para controlar y rebajar la expansión del virus. Pero estas medidas preventivas deben venir obligatoriamente acompañadas de otras de carácter econó-mico y fiscal que ayuden a estos empresarios, para que no se vean en la tesitura de cerrar sus negocios y tener que mandar al paro a sus trabajadores. Desde el Gobierno de España se han liberalizado los ahorros municipales para que los ayuntamientos dispongan de más recursos con los que ayudar a los sectores más afectados por la crisis, siendo la hostelería uno de ellos. Quiero desde estas páginas denunciar y advertir que, en el caso de Almería, el equipo de gobierno del PP y el alcalde han decidido destinar cerca de 18 millones de esos ahorros al pago de las sen-tencias en las que ha sido condenado nuestro Ayuntamiento por la mala gestión po-pular en las expropiaciones del Paseo Marítimo, una decisión que impide ayudar al comercio o a la hostelería de nuestra ciudad como se merecen. Pero esto no debe servir como excusa para no hacer un esfuerzo: desde la lealtad política que debe primar en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, desde el PSOE proponemos una serie de medidas al equipo de gobierno con objeto de que puedan ser incorporadas al Plan 'Reactiva 20'. Entre esas medidas se encuentran la bonificación de las tasas de basura, agua y alcantarillado, la devolución de una parte de IBI o de la tasa de licencia de apertura de establecimientos para aquellos propie-tarios que se hayan visto afectados por la crisis, además de la devolución de parte de la cuota del impuesto sobre actividades económicas a los titulares de actividades de la hostelería igualmente afectados por la pandemia. Además le pedimos la creación de un fondo de ayudas directas para las empresas de hostelería afectadas por la crisis con cargo a los gastos que puedan ser prescindibles del Presupuesto de 2020. Ahora ya sabemos para qué quería el alcalde utilizar los ahorros municipales: para pagar las sentencias por su mala gestión y no para ayudar a quienes peor están vi-viendo la crisis, como los hosteleros y también los comerciantes, que con gran es-fuerzo levantan la persiana de sus establecimientos y siguen cada día adelante.