Los hosteleros y la Feria

No están los hosteleros de la capital excesivamente contentos en cómo les ha ido la Feria. Tanto es así que antes de esperar a la búsqueda de soluciones ya han puesto el grito en el cielo. No vamos desde aquí a ejercer crítica alguna. Al contrario. Pensamos que tienen sus razones. Pero no es menos cierto que luego a la hora de arrimar el hombro se les ve excesivamente centrados en pedir ayudas y menos en buscar alternativas y propuestas que vayan un paso más allá de los ambigús que nos ofrecen un año si y otro también. Más de lo mismo, fritanga, morcilla, calor y caro. Así el camino es incierto.