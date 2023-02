El UIÉN no ha acercado la nariz al abrir un libro recién comprado. O ha aspirado profundamente al notar el aroma de unas lentejas con chorizo. O ha intentado taparse la nariz al entrar en el baño de algunos bares o cafeterías con falta de higiene. Del sentido del olfato no podemos abstraernos aunque queramos.

El género humano es capaz de percibir hasta el olor que desprende la tierra recién mojada, cuando llueve después de un largo periodo de sequía. Decimos, ¿a qué huele la lluvia? Es el petricor, que fue bautizado por los geólogos australianos, Isabel Joy Bear y R.G. Thomas. Es difícil no percibir olores. Hasta hace casi una década se creía que los humanos solo podíamos discriminar diez mil olores, un espectro muy pequeño en comparación con otros animales.

"El olfato es uno de los sentidos más fuertes que tenemos. Antes de que nos venga a la mente, ya nos hace reaccionar", decía el Dr. Duerinck.

Nuestra nariz funciona hasta cuando no nos damos cuenta, pero casi siempre somos incapaces de oler algo. ¿Por qué? ¿Nos acostumbramos a los aromas? La respuesta es afirmativa, si la cantidad del mismo es estable. Puede ocurrir, y por estas fechas es lo más normal, que perdamos el olfato. Basta con un simple resfriado, la principal causa. Además, la edad influye. No apreciamos una fragancia igual a los 20 años que a los 60.

No es muy conocido pero, "por la pérdida de este sentido, puede ser un síntoma precoz de enfermedades neurológicas, tales como alzhéimer o párkinson", precisa la Dr. López Mascaraque. Y una vez que se ha perdido el necesario sentido, ¿se puede recuperar? Si es de nacimiento, no. En el resto de los casos se han estudiado y puesto en práctica terapias de rehabilitación olfativa. Está comprobado que las personas somos capaces de recordar solo el 5% de las cosas que hemos visto. En cambio, no se nos olvidan el 35% de las que olemos.

Un aroma no es bueno o malo por sí mismo sino va todo en función de su "concentración". El olor a la bollería, a casi todo el mundo le gusta, pero ¿qué pasa si uno vive encima de la pastelería que lo genera de forma continua? ¿Le seguirá gustando o llegará a molestarle?

El marketing olfativo va a pasos agigantados y utiliza aromas específicos en el entorno de los comercios para influir en los consumidores. Ya las grandes firmas de comercio tienen su propia fragancia. ¿Recuerda alguna?