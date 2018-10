1971: huelga y termo

E n el curso 71-72, tras un septiembre de grana y oro, me matriculé, entre otras asignaturas, de Mecánica y Termodinámica (una sola asignatura), y como la Sección de Químicas era muy "activa en organizar festejos", lo primero que hice fue unirme al grupo de los que no queríamos la reforma educativa que se estaba preparando (creación de la E.G.B.). Traducción: protestas contra la misma y posterior huelga. Según el Magnífico de turno, no había problemas. Pero se ve que se le olvidó lo dicho y nos pasó la matrícula a libres, o sea: que no teníamos clases, temario completo de todas las asignaturas y hasta Junio en que serían los exámenes. ¡A preparar apuntes, y multicopista (modelo vietnamita) al canto!. Lo bueno del caso es que en Termo don Gerardo había metido una novedad: Termodinámica Estadística y nos avisó de que "era fundamental". Ahí fue el momento en que coincidimos en serio la Estadística y yo: ¡buen momento! para conocernos, formalmente, el Prof. don Sixto Ríos y yo. Total que entre don Gerardo, don Sixto y yo decidimos de total acuerdo darle a la asignatura un año de "maduración de los conocimientos". Como los almerienses de Matemáticas, que andaban por el Departamento de don Alfonso Guiráum, hablaban de don Sixto como "el padre de la Estadística española" vi "el cielo abierto" y con ellos me aclaré para aprobar la Termo. Pero la Estadística no es lo mío: eso de que si tú te comes un pollo y yo no lo pruebo, nos hemos comido medio pollo cada uno, no lo asimilo. Así que cuando necesito para mis trabajos algún tratamiento de datos recurro a dos amigos: uno magnífico y el otro casi magnífico. Uno me asesora y el otro hasta me hace las cuentas. Y los dos coinciden en que si quieres obtener conclusiones ciertas: 1º.- La definición de la muestra a estudiar es fundamental para que los resultados sirvan de algo. 2º.- A lo largo de una serie de medidas no se puede cambiar nada del procedimiento de tomarlas. 3º.- Para que sean comparables los resultados obtenidos, no se puede cambiar nada del tratamiento de los datos. Ejemplo: si estás haciendo una reacción y cada tres horas abres el matraz para tomar una muestra, no vas a poder comprar esos resultados con los que obtendrías abriendo el matraz cada hora. Ya decía Heisenberg que cuando intentas medir algo en un sistema, perturbas el sistema. Ni cambies el tamaño de los matraces. Ni metas procedimientos nuevos a mitad del experimento. Y eso es así en química, medicina, sociología, agricultura, "aquí y en Pekín".