Antes se decía “en el negocio” y ahora se dice “en economía”. Antes tenían mucha importancia “los inmovilizados” y ahora tienen importancia “los intangibles”. Antes “se diversificaba”, ahora “se especializan”. Y así “podríamos seguir hasta el infinito y más allá”.

Por otra parte, como la ignorancia es atrevida, me atrevo a escribir estas líneas sobre Economía, de la que reconozco que solamente tengo claros unos pocos predicados: 1º.- que las empresas son negocios y que los negocios son empresas, sólo que un apelativo más joven, por lo que no le veo sentido a diferenciar los unos de los otros. 2º.- que toda actividad económica se dedica a un único y exclusivo fin: ganar dinero, que reparta beneficios, que proporciones dividendos a los accionistas o participantes en la misma, porque si no es así, el negocio se va “a hacer puñetas” y ahí acaba la aventura.

Y como consecuencia, ahí acaba el tema con un final que es el único que tienen seguro todos los negocios, y que es muy sencillo: la quiebra, la desaparición, la liquidación, el cierre, los empleados al paro y la disolución del invento mercantil.

Por lo tanto, los partícipes en el negocio deben llevar a cabo lo que siempre se ha llamado “buenas prácticas mercantiles” y ahora se llama “buena praxis y bienestar en la empresa”.

Y ahí entran la libertad de empresa y la Administración, pues ésta es la que debe prever, en el sentido amplio del término, el tipo de autorización y controlar la actividad de la empresa, para que no se convierta en un dolor de cabeza permanente ni para la Administración ni para los otros empresarios del sector, ni para los ciudadanos.

Por lo tanto, no convirtiéndose en un monopolio encubierto, ni siendo tan grande que “pueda llegar a mandar en el sector”, teniendo claro desde el principio dónde están ubicadas y a quiénes perjudicaría en caso de irse al garete, ni teniendo “con el corazón en un puño” a ninguno de los posibles damnificados en caso de un problema, pues la peor muerte que ha en los negocios es “morir de éxito”.

Y para terminar, un aforismo químico: “los experimentos, con gaseosa y en la casa de uno”.