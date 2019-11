Los huevos traen problemas

Por orden: lo que más me gusta es la química, le sigue la física y en tercer lugar las matemáticas. Además, pienso que es lógico, pues en muchos aspectos, la física y la química están íntimamente relacionadas. Pero para cualquiera de ellas las matemáticas son una herramienta imprescindible. De hecho, la física me ayudó a apreciar más las matemáticas, y a la inversa. Un ejemplo de esta última afirmación, es una especie de adivinanza más que problema que he leído en la revista Investigación y Ciencia: "Si un huevo de gallina (4,5 cm de diámetro) "está pasado por agua" en 3 minutos, ¿cuánto tiempo tardará un huevo de avestruz (triple diámetro) ?. ¿3 veces más como su tamaño o 27 veces más como su peso?. Respuesta: entre 35 y 40 minutos. Siempre es útil saberlo. Y eso se debe al fenómeno de la difusión del calor que se estudia en física pero son puras matemáticas. Aunque es una introducción larga, nos sirve para saber que el conocimiento ayuda, las apariencias engañan y para saber (de verdad) hay que ir al fondo de las cuestiones, a lo fundamental como es la difusión del calor en el caso del huevo.

Por otra parte, si hablamos de dinero ¿Por qué se ralentiza su circulación?. Con permiso de los curas, nos puede venir bien leer la Parábola de los talentos de oro del Evangelio de San Mateo. Hay dos empleados valientes y uno miedica, a los 3 les presta pasta el jefe. Los dos valientes se arriesgan y vuelven con más pasta, y el jefe los premia; pero el tercero ni gana los intereses del banco que en aquella época si pagaban. Así que éste por no arriesgarse a quedar mal quedó fatal y salió malparado. Digo yo que si el que tiene dinero lo ha ganado honradamente, ha sido arriesgándose, luego ¿qué está pasando en la sociedad para que deje de arriesgarse?. También dicen que el capital es cobarde, pero hay que pensar que el capital tiene propietarios que -salvo excepciones- se lo han trabajado y no les hace ninguna gracia perderlo. También es lícito que paren y piensen de vez en cuando qué derroteros tomar: porque como en el cocimiento del huevo hay que ver el fondo de las cuestiones, y en este caso el fondo radica en qué piensan hacer los que nos gobiernan a las personas y a los capitales, tanto en España, como en el resto de Europa.

A lo mejor es de las ocasiones en que hay que volver la vista atrás para tener claro de dónde salimos y cómo alcanzamos la cumbre para luego llegar donde estamos. ¿Por qué no empezamos de nuevo? ¿tanto miedo nos da refundarnos?. ¡Con lo bonito que es empezar!