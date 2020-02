Una humanidad colinazada (y III)

Esta idea que me ocupa de reflexionar, pluma en ristre, sobre la vigorosa resurrección de la desigualdad en derechos y oportunidades sociales, tuvo como detonante un hecho noticiado en forma breve, aunque me sonó cual aldabonazo atronador: la gran Francia, cuna de la Ilustración y faro del liberalismo, se achanta ante la bravata de D. Trump de coserla a abusivos aranceles comerciales, si aplicara la tasa Google. Así que también Francia congela tales tasas, al iniciar los felices años 20 del siglo XXI. Por si no lo sabe, esa tasa Google (que P. Sánchez alardea que él sí impondrá, el pobre) es un impuesto nuevo pensado, aún no aplicado, para las titánicas compañías infotecnológicas cuyos beneficios se cuentan en calculadoras de diez dígitos, aunque para sumar lo que tributan se apañan con las de seis dígitos y acaso sobre alguno. Así que esa rendición fiscal gala ante el riesgo del feroz revanchismo de Trump, certifica el regreso, tan vaticinado y temido, de una tozuda constante histórica que creíamos estar cerca de superar: que el inmenso poder del capitalismo, hoy tecnológico (mucho más eficaz que el industrial o el financiero) también emerge al final, en una trabazón inextricable con el poder político, con la pretensión de manipular juntos el planeta. Pero ahora con capacidad real para lograrlo, influyendo en los gobiernos nacionales o relevándolos, si falta hiciera. Porque ya me dirán cómo, si no, todo un Presidente de EEUU, con su corte Republicana tras él, hace de halcón ante el resto del mundo para que maximicen sus beneficios. Nada nuevo, vale, pero todo un rebato de alerta máxima, porque ya sabemos, o deberíamos saber, que quien controle la Inteligencia Artificial, acabará controlando un mundo globalizado, que brinda a los dueños de los Big Data la ocasión de monopolizar la información (en 2021 habrá más de mil millones de cámaras de reconocimiento facial operando), permitiendo a unos pocos aumentar, sin límite, su ya descomunal desigualdad (hoy, solo 100 magnates tienen más riqueza acumulada que 4.000 millones de criaturas). Riesgo que no puede acabar sino con una humanidad colonizada a su mayor gloria y acopio de capital. Y éstos no van de farol, oiga: ya pueden hasta con Francia. Lo que no es casual, sino consecuencia natural de acaparar la ciencia y la tecnología con las que acabarán rigiendo los cerebros, los deseos y las reacciones de la gente. Lo tienen claro.