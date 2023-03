¡albricias! ¡hip, hip, hurra! ¡ya tenemos el candidato ideal para ganar el "Premio Demócrata del año 2023"! Mis felicitaciones adelantadas al diputado Patxi López por su mesura, convicciones democráticas, su verbo fluido y fácil, así como su científica, lógica y bien argumentada afirmación del pasado martes, para informar a los ciudadanos de las razones por las que el famoso y conocido "presunto Caso tito Berni", con ramificaciones, según dicen, hasta en Almería, con presunción de inocencia incluida para todos los PRESUNTOS implicados, y todos los respetos y presunción de inocencia que los mismos se merecen, no hace necesaria ninguna comisión de investigación por parte del Congreso.

Es como lo de: "lo dijo Blas, punto redondo", sólo que en el caso de López, no es así de dictatorial la respuesta. Ni tan autoritaria. Lo que ocurre, me imagino, es que para López todo está claro, transparente y diáfano, "como la luz del día". Únicamente, me queda una duda: Cuando afirma que no hace falta ninguna comisión de investigación, es: ¿porque está claro que no se fueron de putas, o porque está claro que se fueron?