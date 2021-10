Una idea de negocio

Puede que a estas alturas esté ya usted harto de los pandora papers; casi preferiría que no le contaran lo que hace toda esa gente rica con su pasta gansa. Si usted necesita papeleo para levantar la persiana o para pedir su renta de inserción, imagine la cantidad de burocracia precisa para esconder la guita de dudoso origen en una de esas islas diminutas donde caben más bancos que personas. Claro que, con dinero, tampoco es para tanto…

Pues no busque más. Usted es víctima del tópico de que España no tiene industria, pero no sabe que nuestro viejo país, el de los honrosos tercios, gallardos en la derrota como en la victoria, es el séptimo exportador de armas del mundo. Puede que ahora piense que me he vuelto loco o se ofenda usted conmigo, estúpido ante la idea de que yo imagine que está dispuesto a una tarea tan innoble. Eso es porque usted se imagina a los traficantes de armas como gangster o yakuzas, gentes peligrosas tapizadas por tatuajes y escoltados por montañas semovientes. Olvídese de eso. Un informe reciente del Servicio Europeo de Acción Exterior (Borrell, vamos), nos dice que no pasa nada por vender armas si sirven "a la indispensable preservación de la seguridad, la libertad y la paz" y se utilizan "de conformidad con el Derecho Internacional".

Ahora usted está decidido. Si la UE lo bendice, ¿qué le impide convertir su apacible frutería en una agencia de venta de Magnum 9 mm? Eso sí, cuando empiece en el negocio puede que se encuentre con la sorprendente noticia de que una importante demanda viene del gobierno de Arabia Saudita. Si comete el error típico del bisoño y busca en Google el último informe sobre el reino wahabí de Amnistía Internacional (¡¿cómo se le ocurre, insensato?!), descubrirá -¿de verdad no lo sabía?- que el viejo estado feudo mata, tortura, encarcela a opositores y periodistas, omite su deber de proteger a las mujeres frente al feminicidio y la violación, las priva de derechos básicos y participa desde hace años en la guerra del Yemen, de la que habrá oído hablar poco en los telediarios, aunque sea una de las más mortíferas del siglo XXI. Pero claro, es que España es el segundo suministrador de armas a este país en la UE.

¿Y qué hacer ahora con su conciencia? ¿Otra vez la frutería?... aunque siempre queda la famosa alocución ministerial sobre la precisión de nuestros misiles (Borrell otra vez), para oírla cada noche, como el que se lava los dientes. No hay cuidado.