Todos hemos ido a la botica del Cabo

Llevo desde ayer (sábado 06 ago.) pensando en las medusas y en escribir este artículo sobre ellas. Y solamente se me han venido a la cabeza dos ideas. La primera, ha sido mis recuerdos de nuestros baños familiares, desde finales de los 80’s, los sábados a mediodía con “almuerzo fresco”, y los domingos por la mañana, termo de café incluído para mi mujer y para mí, y fruta para los niños. Gracias a nuestro horario, cuando volvíamos los domingos, nos cruzábamos con la caravana que iba hacia el Cabo.

A la vuelta para casa, había una visita obligada para comprar unos helados para los cuatro. Igual hoy me habrían multado por comerme el helado conduciendo. Eso no ocurrió nunca. Y quizás yo debería haber mirado alguna vez el asiento de atrás del coche, por si los restos de helado. Eso, tampoco ocurrió nunca.

Y la otra idea que me ha venido es el romance “Eres Alta y Delgada”, cantado por Joaquín Díaz en su primer disco, en 1968, y que fue uno de mis primeros discos: “Eres alta y delgada / como tu madre, morena salada,/ como tu madre./ Bendita sea la rama / que al tronco sale, morena salada, / que al tronco sale./ ...”

Y yo solamente quería hablar de que la cantidad de medusas que vienen al Cabo, están relacionadas con la temperatura, pero no la de Almería, sino con la combinación de las temperaturas del Atlántico Norte y la Oscilación Ártica, NAO y AO, en inglés, respectivamente. Si se da el caso de NAO baja y AO alta, aumenta la temperatura superficial del mar de Alborán, y ¡toma medusas!

Bañistas molestos, madres recomendando “¡niños tened cuidado, que como os piquen os váis a divertir!”. Comentarios del tipo: ¡total para lo que sirven!

Y ahora algo práctico para los bañistas: la acción del giro anticiclónico occidental del mar de Alborán en las “puñeteras” medusas.

El mar de Alborántiene dos giros anticiclónicos. WGA: giro occidental, y EAG: giro oriental.

Cuando el giro occidental, WGA es fuerte, las medusas están atrapadas en una rueda que, al girar, impide que lleguen a la costa. Cuando no hay WGA, o hay EAG, las medusas llegan a las playas tan ricamente.

Para los ecologistas, una información gratis: las medusas son “mucha agua, y carbono”, y nacen en la primavera y palman antes de un año. Cuando mueren, se hunden rápidamente y se llevan su carbono de la superficie hacia las profundidades del océano donde es secuestrado.

Ahora he descubierto por qué me he acordado de Joaquín Díaz y su romance “Eres Alta y Delgada”. Por la afición de nuestros hijos al Cabo. Todo tiene una explicación.

Y lo de la farmacia, porque en alguna ocasión, tuvimos que visitarla ¡por las dichosas medusas!