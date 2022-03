Con la iglesia hemos topao

A NTES de nada, una aclaración innecesaria: se puede topar con la Iglesia desde fuera hacia dentro, o desde dentro hacia fuera. Ejemplos los hay, pero quitando el de Galileo y alguno más, poco conozco del tema. En general, los ejemplos que conozco hablan más del perdón que administra la Iglesia, lo cual para mi personalmente, no siempre es muestra de generosidad. Y si lo es, mejor no decirlo: por humildad. Por otra parte, como entendí de la explicación que me dio un amigo hace días, en la Iglesia se lleva mucho "lo de aplicar el principio de subsidiaridad", pero con una diferencia, me parece a mi, respecto de la práctica bancaria: los bancos "arremeten" contra todos los afectados por la subsidiaridad, mientras que la Iglesia, me parece a mi que, es más dada a aplicarla de en sentido descendente que en sentido ascendente. Como también me habría gustado incluir algún cometario sobre la lógica en las actuaciones eclesiales, mejor lo dejo aquí, porque soy yo, que lo estoy escribiendo, y ya estoy casi igual de perdido que la 10/11, que dicen los mecánicos.