Y con igual rasero, por favor

Esta columna tenía la intención de ser jónica, esbelta, o sea de sombrilla y playa. Ha salido de otro estilo porque tiene voluntad propia. La localización GPS del monarca Emérito, en cualquier caso irrelevante aunque conocerla es un derecho de los ciudadanos, ha adquirido suma importancia mundial en España, tanta como profusión mediática en un verano vírico sin más serpientes según parece. Se escapa al conocimiento común si ello es debido a asuntos políticos, matrimoniales, patrimoniales, fiscales, justiciables, fuera aparte de la calificación moral de las actividades inaceptables atribuidas a Juan Carlos I, en el caso de ser debidamente probadas en un país dado a la presunción de culpabilidad como primer paso al cadalso de las tertulias indocumentadas.

La ejemplaridad es exigible sin excepción, no a una Institución en exclusiva. La vara de medir no es más larga ni más corta según la Entidad, Formación, Organización o como quieran denominarla, de carácter público. No es una cuestión ideológica, sino, como dice mi amigo Clemente, los hechos son los hechos. Como la memoria es endeble, recordemos: en España, debido a la Covid-19, ha habido más de 300.000 casos de contagio, 30.000 muertes reconocidas, más de 50.000 sanitarios infectados, más de 20.000 fallecidos en residencias de ancianos. Ante estas cifras, inquietantes y perturbadoras, los ciudadanos tenemos el derecho a demandar responsabilidades en la gestión sanitaria, política, económica y moral de nuestros gobernantes, estos sí perfectamente localizables en sus lugares de veraneo tras endosar el mochuelo de la pandemia sin orden ni concierto a las diecisiete Comunidades Autónomas.

Extrañamente, una formación política nacida con espíritu redentor, sí, Podemos, acomoda coartadas morales a sus presuntos actos imputables judicialmente como si dispusiera de un plus de legitimidad. Y no. Los fraudes, las irregularidades financieras, fiscales, no se miden por la cantidad, sean las de un rey emérito desterrado, sean las de un vicepresidente con pretéritos. En fin, aquí cerquita, por poner, hay enterrados cientos de millones de euros en túneles, viaductos, expropiaciones…, ¿dónde localizamos a ministros, secretarios, subsecretarios…, a tantos manirrotos de dinero público? Son, presuntamente, culpables en conciencia de cada euro malgastado. Y lo cruel para el ciudadano es que no pasa nada. Absolutamente nada.