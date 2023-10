Más allá de los actos o de las manifestaciones que puedan celebrarse, defender la igualdad real entre todos los españoles es un gesto que va mucho más allá de las siglas de una u otra formación política. Y la amnistía que probablemente va a acabar concediendo Sánchez como precio político de su investidura, es un retroceso en la calidad de nuestra democracia y de la igualdad entre españoles. Hoy domingo 29 de octubre, el Partido Popular ha convocado en Málaga a cuantos creemos que España atraviesa un momento de extraordinaria gravedad en el que no se puede mirar a otro lado y hay que defender con más énfasis que nunca el principio de igualdad entre todos los ciudadanos, vivan en donde vivan, porque ningún territorio, ninguna región o comunidad española es más importante o tiene más derechos que otra. Desde que el pasado mes de julio ganamos las elecciones con nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, en Almería, Andalucía y España ha ido creciendo el clamor en contra de los engaños, la ocultación y el secretismo de Sánchez y por eso hoy estaremos en Málaga para decir alto y claro no a la amnistía, no a la desigualdad entre los españoles, no a la ruptura de la unidad de España y en definitiva, no a los planes de Sánchez y sus socios. Ya lo dijo en el Senado nuestro presidente, Juanma Moreno, que no se podía consentir que se le falte el respeto de esa manera a los ocho millones de andaluces. Y hoy domingo lo estamos demostrando en Málaga, igual que antes fue en Toledo, en Barcelona, en Madrid y en otros muchos lugares de España. Y seguiremos diciéndolo. Ya está bien de falsedades, de opacidad, de dividir y enfrentar a los españoles y de perdonar y premiar a los que no cumplen la ley. Frente a ese escenario de caos y descontrol, y como siempre que España tiene problemas, aquí está el PP. Y este liderazgo social se está haciendo más evidente a medida que las cesiones y contradicciones de Sánchez están dejando ver cada vez de una manera más clara la esencia misma del proyecto de Sánchez, que no es más que su interés personal disfrazado interés general. Por eso muchos almerienses, junto a otros muchos ciudadanos procedentes del resto de Andalucía y España, dedicaremos el mejor de nuestros esfuerzos a trabajar por una España unida, porque España es de todos por igual y a todos nos importa nuestro futuro y la convivencia.