La ilusión de un país

En estos días me viene a la cabeza aquel poema de Benedetti en el que hablaba de la patria como "esta urgencia de decir Nosotros". Y es que ser patriota no es envolverse en una bandera, es buscar juntos el bienestar de quienes comparten la patria de uno. España es un país de gente trabajadora, que da lo mejor de sí, que saca horas de donde no las hay para cuidar, para emprender, para formarse, para vivir. Somos gente profundamente solidaria, que nos hemos dotado de un sistema de servicios públicos para que nos proteja a todos. Vivimos en una España democrática, construida con el esfuerzo de muchos hombres y mujeres que no quieren ni crispación ni enfrentamientos, sino vivir dignamente con el afán de construir a diario un país mejor.

La verdadera riqueza de un país son sus habitantes, pero los españoles tenemos, además, la suerte de contar con un territorio extraordinario, que hemos sabido aprovechar y que nos ofrece oportunidades para seguir avanzando. Por citar lo que tenemos más cerca, los almerienses tenemos todo lo que hace falta para un futuro próspero: una industria agroalimentaria tan moderna, sostenible y potente que es capaz de llenar las despensas de media Europa; una industria de la piedra natural puntera, presente en todos los continentes; un patrimonio natural y cultural riquísimo, capaz de hacer que el sector turístico crezca más allá del modelo de sol y playa; tenemos todo lo que hace falta para desarrollar una industria, cinematográfica, tecnológica e innovadora. Tenemos sol y viento, energías renovables, tenemos tantas cosas...

En definitiva, tenemos una gran provincia y un gran país, que necesita que se le cuide con altura de miras y haciendo posible un gobierno fuerte, coherente y estable que nos ayude a seguir avanzando.

Un gran país necesita un gobierno capaz de afrontar los retos que tenemos como sociedad: la convivencia entre todos los españoles, vivan donde vivan, el fortalecimiento de la economía, la ampliación de los derechos sociales y laborales, el sostenimiento de las pensiones, la crisis climática o la erradicación de la violencia machista, por citar sólo algunos. El futuro está en nuestras manos y, por ello, la cita de este domingo es un momento ilusionante. Del voto de cada uno de nosotros y nosotras va a depender el devenir de España.