“qué bonito sería poder volar” como canta Rosario Flores, pero la realidad es otra bien distinta. Sería precioso que el PP y el PSOE hiciesen un gran pacto de Estado, sin embargo cuando planteamos esta cuestión no recordamos a los personajes que tenemos en el panorama político. Es normal que Sánchez se sienta fuerte con los resultados obtenidos y se le hinche el pecho. Estamos hablando de una persona que supuestamente, y según las encuestas, se iba hundir y no ha sido así. Ahora nadie le puede decir nada, incluso los barones socialistas que renegaban de él tanto públicamente como privadamente. Tenemos Sánchez para rato y parece que no conocemos su ‘modus operandi’. Debemos de olvidarnos de un acuerdo con los populares, el presidente en funciones va hacer todo lo posible para seguir en el poder y le da exactamente igual con quién. Es de película que al final todo dependa de un señor prófugo de la justicia y que desde su residencia de Waterloo le diga al señor Sánchez que se olvide de su apoyo. Al final aceptará el juego como Bildu y otros partidos. Los de Ferraz le prometerán el oro y nosotros mientras tanto, no nos daremos cuenta . Lo bonito es que ya estamos teniendo videos para la futura hemeroteca, en los que se niega la autodeterminación o referéndum. Miren, cuando pasen unos años la historia será otra y veremos una vez más el cambio de opinión del jefe del Ejecutivo. Posiblemente lo llamarán consulta a la ciudadanía en vez de referéndum y no se preocupen de nada porque a nivel legal lo tendrán todo bien atado. Ahora la vieja guardia socialista hace coloquios para renegar de su líder, mientras tanto en la misma sede le aplauden. Todo vale y da igual si estás gobernando con gente con calaña política. Mientras tanto el PP sigue con el cuento de que son ellos los que tienen que gobernar por haber ganado las elecciones. Señores de Génova 13, si esto fuera así en Extremadura por ejemplo, no podrían gobernar. Y fíjense que por estar en tierras extremeñas y juntarse con los de Abascal el resultado de las generales se ha visto afectado. Al final, y siento decirlo, la vida es así. También les digo como al principio, un acuerdo entre los dos sería una imagen esperanzadora, pero no se si sería una buena solución.