Las ilusiones perdidas en Ucrania

La guerra en Ucrania contra Rusia, no solamente está llevando a la UE a la ruina económica, pero más grave aún, nos está poniendo en la antesala de un conflicto nuclear. El presidente checo Petr Pavel, un exmilitar de salón de la OTAN y el social dDemócrata polaco Donald Tusk, dan luz verde a Macron para enviar militares a Ucrania, junto a Francia. Mientras tanto el canciller Scholz, rechaza a Dmytro Kuleba los misiles Taurus. Parece ser que ignoran los estatutos de la OTAN, que precisan que solo si un país de la OTAN es atacado, el conjunto de la OTAN interviene.

Sin embargo, podemos deducir que el Presidente Macron, sondea, pilotado por USA, para ver si se dan las condiciones para intervenir en Ucrania, por experiencia, sabemos que USA abandona sus aliados a su buena suerte si la cosa se pone fea para ella. Y Putin lo ha dicho claramente, “si en el conflicto en Ucrania interviniese una potencia nuclear, Rusia emplearía de inmediato el arma nuclear”.

El Presidente Macron, ha propuesto a Alemania, de compartir la responsabilidad de compartir la utilización de la fuerza nuclear francesa y también que junto a Francia participe en el Consejo de Seguridad de la ONU, organismo que está perdiendo su prestigio, debido a su parálisis, frente al Genocidio que tiene lugar en Gaza.

Estamos ante decisiones políticas incoherentes que demuestran “el no saber qué hacer”, ante una situación que ha puesto de manifiesto, la incapacidad de los políticos de la UE en Bruselas, que nos metieron en una guerra con tambores y trompetas, una guerra, hoy en vísperas de ser perdida, pero lo peor es que deja a Ucrania sin futuro, tras haber sacrificado a su juventud en una guerra aplaudida por el señor Borrell, cuando el 1er Ministro inglés Boris Jonhson y el señor Blinken de USA Ministro, obligaban al sionista señor Zelensky a romper el tratado de Paz con Rusia, negociado en Estambul y no olvidemos al Ministro de Economía francés “Monsieur Bruno Lemaire”, que declaraba “ Rusia, estará de rodillas en seis meses ”, en esta banda de ineptos, falta Victoria Neuland, que ha sido elegantemente puesta en jubilación, lo que debilita profundamente al equipo radical que influencia la política extranjera de Joe Biden, que ha sido muy influenciada por el estado profundo US, ligado a las teorías de Strauss y a las orientaciones sionista de Jabotinsky Vladimir.

El gran error hoy ha culminado cuando el Parlamento suizo ha votado el confiscar 7 Millares 400 millones de francos suizos que Rusia tenia en deposito en el Banco Suizo, para facilitar los pagos de sus importaciones, suma que entregará a Zelensky (Ucrania). Con esta medida, Suiza pone en peligro su sistema financiero, que se basa sobre la garantía de los fondos depositados en sus Bancos, más es, pone en peligro todo el sistema bancario de Occidente, ya que ningún país considerará, que los fondos que depositen en sus entidades financieras serán respetados, se añade que esta medida es arbitraria, ya que Rusia no está en guerra con ningún país de la UE y que se declarase aliado de Ucrania, esta decisión de Suiza pone en peligro todas las financierasas de Occidente y de la UE en particular.

Suiza ha olvidado que Rusia detiene de Occidente fondos, de un valor superior a la confiscación que ella hace sobre los activos rusos depositados en sus Bancos, esta medida puede ser la puntilla al sistema financiero occidental, que atraviesa un mal momento debido a las masivas inversiones que hizo en Despachos, que ahora están vacíos. Hoy el oro, como valor refugio, ha alcanzado los 70.000 mil euros el kilo.

Mientras tanto los BRICS+ en octubre van aumentarse y van crear un sistema de pagos propio a todos, que les facilitará sus intercambios comerciales con sus monedas locales es el llamado: blockchain.