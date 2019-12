Dos imágenes

La semana pasada estalló la noticia. Han aparecido tres cajas fuertes blindadas con documentación referente a los ERE que contienen datos muy comprometedores para el Gobierno Andaluz cuando mandaba el PSOE. O sea que los anteriores dirigentes se dedicaron a coleccionar expedientes administrativos donde se hallaban documentos con datos relativos a la corrupción en relación con los ERE y los guardaron en cajas fuertes que fueron blindadas, supongo que para que no se descubrieran, sin moverlos de su sitio. Quien nos puso al tanto de semejante descubrimiento fue el Consejero de Presidencia en su habitual rueda de prensa para darnos cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, siendo éste el tema de mayor importancia, si tenemos en cuenta el tiempo que le dedicó. Por más que los medios difundían la noticia dándole cierta credibilidad, a mí no me entraba en la cabeza que los responsables de una administración que quisieran hacer desaparecer unos documentos, se conformaran con esconderlos en unas cajas fuertes, pudiendo haberlos utilizados, por ejemplo, para encender la chimenea. La imagen de tres armarios donde, al parecer, se encontraban los expedientes, disiparon mis dudas sobre el relato del Consejero que, en su intervención, hacía referencia a las cajas fuertes cada vez que abría la boca. Lo que allí hubiera archivado no estaba oculto sino, como cualquier documento, en su armario correspondiente y a disposición de lo que procediera. Otra imagen, que figuraba precisamente en la portada del sábado de este Diario, me indujo a hacer comparaciones. Se trataba de la imagen de las dependencias de urgencias del Hospital de Torrecárdenas donde aparecían enfermos amontonados en camilla esperando el turno para ser atendidos. Según las noticias que nos llegan de otras provincias, la situación en Almería no es la única, ya que la sanidad en Andalucía se está deteriorando por momentos. Ni sobre la gestión sanitaria, ni sobre cualquier otra materia referente a las labores del Gobierno, se pronunció el Consejero en su rueda de prensa. Tantos años dedicados a hacer oposición, que les resulta difícil cambiar el rumbo y ponerse a gobernar. Gobernar significa asumir responsabilidades y eso ofrece muchas dificultades. Es mucho más fácil rebuscar entre los cajones que gestionar la sanidad. Para permanecer en el poder la táctica consiste seguir atacando al gobierno del PSOE haciendo oposición con efecto retroactivo.