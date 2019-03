Lo importante y lo accesorio

Cuando faltan tan sólo 35 días para las elecciones generales aún no he escuchado una sola propuesta de aquellos que pretenden renovar sus cargos y gobernarnos acerca del futuro de este país. Y si bajamos algunos peldaños, ni les cuento sobre las pretensiones que tienen para esta tierra, y miren que allá por donde se mire sólo encontramos problemas por resolver.

Desde la disolución de las cámaras hasta hoy unos y otros se han dedicado a depuraciones varias, pasar a cuchillo (políticamente hablando) al adversario y conspirar en todos y cada uno de los foros para tratar de mantener prebendas, algún que otro cargo e influencia.

Nadie tiene, y si lo estiman no lo han hecho público, ni el más mínimo interés en sentarse un minuto, pararse a pensar y aportar algo más por el bien de todos, que no sea salvar su culo, perdón sillón. Otra cosa está tan alejada de la realidad y tan distante que no tienen el más mínimo interés por lo verdaderamente importante.

Y en esta vorágine en la que vivimos entono el mea culpa por preocuparme en más ocasiones de las que debiera en mostrar a los lectores, a aquellos que cada día nos leen, todos y cada uno de los detalles de estas guerras internas y cainitas en las que se convierten las semanas previas a las elecciones entre aquellos que sólo buscan, o al menos lo parece, mantener la poltrona a costa de lo que sea, de quien sea y como sea.

Y lo más triste de todo es que cuando ves el seguimiento que tienen este tipo de cuitas por parte de ustedes compruebas una y otra vez que es pequeño, mínimo. Mientras que los problemas cotidianos, aquellos que si tienen que ver con lo que yo llamo de forma coloquial "las cosas de comer" inflan y disparan las estadísticas de lectores, elevando la curva diaria hacia la cima. Por contra, asuntos como primarias amañadas, dedazos en la elección de candidatos u olvido de aquellos que en su día cortaron el bacalao y que hoy son poco menos que apestados para sus partidos, no pasan de la miseria y del círculo íntimo que todo este tipo de apaños, cambalaches y acuerdos, revestido de democracia, traen aparejados.

Ahora, que ya todo esto ha pasado, no estaría demás que quienes han logrado su objetivo aparquen por un tiempo las batallas personales y se dediquen de una vez a tratar de presentarnos programas y propuestas. Desconozco, por poner algunos ejemplos, que intenciones tienen con el AVE, con el déficit hídrico, con nuestra relación con el resto de España y cómo afrontar los problemas que afectan nuestros dos sectores básicos para nuestro desarrollo, como son el turismo y la agricultura. Y luego, si quieren podemos hablar de déficit, economía, pensiones, independentismo, relaciones entre comunidades, salud, sanidad, educación y un largo etcétera prolijo e interminable.