Lo importante y lo irrelevante

Esta semana nos ha traído la llegada del AVE a Granada y la adjudicación de un nuevo tramo de la línea de alta velocidad entre Almería y Murcia por valor de 120 millones de euros. Con esta cantidad, ya son 600 millones adjudicados en menos de un año para los distintos tramos de esta línea y todo ello desde que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno de España.

Tras estos hechos, veo que hay quienes ponen el grito en el cielo por las veces que aparece o deja de aparecer el nombre de Almería en un discurso pronunciado en Granada o Murcia. Esos indignados, sin embargo, son los mismos que han callado cuando año tras año, durante los gobiernos de Rajoy, Almería no aparecía mencionada ni en los Presupuestos Generales del Estado, ni en las licitaciones o adjudicaciones de ADIF ni en ninguna otra cosa que trataran los ministerios. Así es la vida, aunque tengo que reconocer que no me sorprenden estos fueras de juego en los que incurren los que braman por lo intrascendente y callan ante lo relevante.

El catálogo de situaciones de este tipo es muy amplio. Podemos recordar, por ejemplo, cómo los que ahora claman callaron cuando Rajoy decidió pulirse la línea de trasporte eléctrico entre Caparacena y La Ribina (Vera), una inversión de unos 150 millones de euros estratégica para el desarrollo de Almería. Ahora, estos mismos han callado otra vez cuando el BOE del pasado 25 de abril autorizó la ejecución de esa línea eléctrica en su primera fase, después de que Pedro Sánchez y Susana Díaz acordaran devolverle a nuestra provincia esta infraestructura.

Los que callaban cuando pedíamos al Gobierno de España, entonces en manos del PP, una tarifa Alcazaba para que, mientras llegaba el Ave, existiese una rebaja considerable de precios para los viajes en tren entre Almería y Madrid, se revuelven en sus asientos ahora por cómo se ha anunciado la tarifa, pero no han expresado su alegría por que se pusiera en marcha lo que su gobierno no fue capaz de impulsar.

Con su torpeza vuelven a quedar retratados como unos irresponsables que no se mueven por Almería, sino por sus propios intereses. Así de claro y así de cierto. En cambio, yo estoy encantado con estos avances para nuestra provincia hechos realidad a base de publicaciones en el BOE o en los perfiles de contratación de los ministerios del Gobierno socialista.