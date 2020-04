Lo importante no son las notas

No soy docente en activo (lo fui durante más de treinta años), y no tengo hijos en edad escolar. Y aunque ahora estoy volcado en otras actividades sigo con gran interés el grave problema planteado en torno a la finalización del curso escolar, sobre todo en lo referente a la secundaria. Tengo bastante claro que no se reanudará el curso y que lo hecho, hecho está. Y pese a ciertos "pinitos" que avisaban de una reanudación del curso (por el contexto de las declaraciones se referían sobre todo a primaria) no se dan las condiciones mínimas en la mayor parte de los colegios e institutos. Sé que el problema que se plantea es de una gran complejidad, pero por eso hay que tomarlo con tiempo. Por el momento solo se plantea cómo se va a cerrar el presente curso. Curiosamente parece que solo se interesan por aspectos burocráticos. Por la cuestión de las "notas". ¿Qué calificaciones habría que poner a cada alumno? ¿Habría que volver a hacer exámenes? ¿Se tienen en cuenta los contenidos que, con mayor o menor fortuna, se hayan impartido por internet? ¿Hay que poner las mismas notas a todos? Y si no, ¿no resultarían discriminados los alumnos que no tengan internet, si tenemos en cuenta los últimos datos para la evaluación? Considero que se trata de planteamientos equivocados: en todos los casos se están poniendo los caballos detrás del carro. Parece obviarse que lo importante es la formación, que casi siempre se ve reflejada en la nota. Pero lo sustantivo es la formación que tenga el alumno. Me atrevería a hacer la siguiente propuesta: Paso de curso generalizado; y dado que el peso de la nota solo es relevante en el bachillerato, que el próximo curso, a la hora de hacer la media, no cuente la del presente primero. Los alumnos que este curso hagan la prueba de acceso a la universidad y que se hayan esforzado más que los demás, si el esfuerzo ha sido provechoso, obtendrán mejor nota en la prueba. Pero insisto en que lo básico es preparar el próximo curso 2020/21. Si se sigue manteniendo que la distancia entre alumnos sea al menos de metro y medio, hay dificultades evidentes: En principìo supondrá una duplicación de los profesores, porque se duplicarán los grupos, y al menos habrá que multiplicar por 1'5 los espacios disponibles. ¿Habrá que recurrir a aulas prefabricadas y a utilizar las aulas especificas para clases ordinarias? No tengo noticia de que se estén haciendo estos planteamientos. ¿Para cuándo?