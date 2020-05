Lo importante y lo superfluo

C ON la que está cayendo y todavía tenemos tiempo para descender a lo superfluo y no quedarnos con lo importante. Viene esto a cómo la oposición política de turno, -nos da igual el color- se lanza a la yugular del contrario a criticar situaciones que poco o nada importan al ciudadano, al que tiene dificultad ya para llegar a fin de mes, al que lleva confinado dos meses, al que teme a la enfermedad. Pues aún así los hay que están preocupados por lo que este o aquel han dicho y lo graves que han sido sus comentarios. Seriedad, criterio y solidaridad. Lo demás no tiene valor en tiempos de la COVID-19.