¿Es imposible el consenso?

El ejercicio profesional de las matemáticas conlleva el concluir resultados compartidos por todas aquellas personas que comparten el conjunto de afirmaciones que se establecen como axiomas: conjunto de propiedades que no se discuten y son establecidas como base de la teoría. Efectivamente, es de un coste muy alto, pero imprescindible. ¿Tiene este hecho analogía con nuestra vida en sociedad? La libertad pareciese estar en juego, incluso desaparecer, cuando se habla de un conjunto de verdades que se aceptan sin discusión por los miembros de un colectivo… Es el precio a pagar para llegar a consensos.

Este fin de semana han sometido a referendo una nueva constitución para el pueblo chileno. El resultado: ha sido rechazada por el pueblo en las urnas. Es decir, han decidido continuar con la constitución que les valía en vida de su dictador, Augusto Pinochet. ¿Cómo es posible que un país, en libertad, haya decidido no liberarse de ese yugo del pasado?

En matemáticas el conjunto de axiomas de partida ha de ser lo más reducido posible: es indispensable que el sistema no dé contradicción entre ellos, a la vez que debe ser lo suficientemente amplio como para poder tomar decisiones sobre el mayor número posible de eventualidades que puedan ocurrir. ¿Quiere decir eso que eran demasiadas las novedades que se introducían de modo que sector a sector, la mayoría social ha quedado descontenta? A mí me parece muy plausible.Es lo que pienso de nuestros nuevos tiempos: lo que ganamos en pluralidad ideológica lo perdemos en capacidad de acción. Evidentemente, prefiero lo primero que cambiar lo segundo: la democracia es muy costosa, pero enriquece a su ciudadanía proporcionalmente en la misma medida. Grandes acuerdos como volver a trazar una Avenida Diagonal en Barcelona o alcanzar un consenso sobre una letra para el Himno de España, son hoy imposibles en la práctica. Lo que no se consolida en el crecimiento adolescente (grandes crisis con enormes rupturas, renuncias y afirmaciones radicales) es imposible que se dé en una vida plenamente adulta. Parece que lo mismo les ocurre a las sociedades: una sociedad adulta es muy plural y, por tanto, muy sujeta a análisis poliédricos que raramente dejan escapar detalles (al menos en sus críticas, aunque no siempre en sus síntesis).

¡Lástima que una tabla de valores (esos axiomas) en la que fundamentar el respeto al otro esté tan poco consensuada!