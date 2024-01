Si eres paciente en un momento de ira, escaparás a cien días de tristeza (Proverbio chino). Dejarse dominar por los prontos y los impulsos irrefrenables suele tener consecuencias difíciles de reparar. Aunque no siempre resulta fácil contenerse, es altamente aconsejable “llevar el pie cerca del freno” para evitar futuros arrepentimientos. Primero, pensar; luego, actuar. Esa es la máxima. La euforia no es buena consejera. Es una sensación de bienestar que no es normal. La euforia es al humor positivo lo que la depresión al negativo. Cuando se está eufórico nos desinhibimos y esto te puede conducir a ser indiscreto o a cometer errores que mañana te arrepentirás.

Las personas impulsivas, y tanto usted, como yo, conocemos a alguna, son muy poco pacientes, muy suspicaces y normalmente muy sinceras. Se puede decir que son transparentes y francas aunque no haga falta serlo. También, en muchas ocasiones, hacen lo que hacen porque viven con pasión.

A veces decimos de alguien: “Bah, tiene sus prontos, pero es un pedazo de pan”. A los pedazos de pan hay que “comérselos” de vez en cuando. Todo aquello que queda sin corregir debiendo haberlo hecho deja una sensación de impunidad que es muy insana. Debemos hacernos responsables de nuestros actos y nuestras palabras y eso suele llevar emparejado un factor de corrección, seamos un pedazo de pan o no.

La gente de mi generación, por lógica, tenemos hijos ya adultos, la mejor manera de encauzar la impulsividad es controlándonos nosotros cuando estamos con ellos. A la hora de poner los límites ante una actitud o conducta a corregir, controlarse es fundamental porque jamás debemos ofrecer algo que luego no se cumple. Hay que meditar lo que se va a decir y, si en el momento inicial nos hierve la sangre, algo que se nota fácilmente, es mejor adelantar que lo ocurrido tendrá consecuencias, y pensarlo mejor. Decir lo que luego no se hace cuando se trata de poner límites, convierte los mensajes en amenazas que nos quitan autoridad y crédito.

En lo cotidiano hay una impulsividad positiva, ésta casi siempre va teñida de ingenuidad, de transparencia, de frescura. Las personas sin malicia, como muchos niños (no todos) son espontáneas. Esta cualidad hace a la gente divertida, fiable y buena. Sin más, me gusta la gente espontánea y sin dobleces. Definitivamente no deberíamos reprimir nuestra espontaneidad y en el caso de una ira irrefutable, contar hasta mil.