Nuestro ínclito* alcalde se va a someter por fin a la voluntad popular. Llegó a la alcaldía mediante el dedazo de Luis Rogelio y ahora la ciudad debe juzgar lo hecho, o no hecho, por el Ayuntamiento de su presidencia.

Va en el sueldo del político recibir el silencio por lo bien hecho. Al fin y al cabo, para eso se le elige, para que haga las cosas y las haga como es debido. Paso por alto, entonces, el capítulo de los elogios, nunca merecidos y poco interesantes para quien piense votar en las elecciones municipales del 26.

El ínclito tiene como una patena el centro de Almería, sobre todo el caminito hacia su sede de Alcaldía. Son los barrios que le votan: Paseo, Obispo Orberá, Altamira, Mediterráneo, Oliveros… Las maquinitas de limpieza están a todas horas pasando, los que lavan los contenedores, los que barren las aceras, etc., etc. Hasta tiene nuestro ínclito un barrendero fijo para la limpieza del ficus gigante del Paseo y sus alrededores, todo un lujo. Sin embargo en los barrios periféricos la limpieza brilla por su ausencia. Al fin y al cabo, esa gente no le vota, pensará el ínclito. Así que los contenedores averiados que esparcen la basura en La Chanca, el déficit de ellos en San Cristóbal o Piedras Redondas, la suciedad en el Quemadero, son ya habituales.

A nuestro ínclito le preocupan mucho las grandes cifras, los grandes planes y proyectos. Debería explicar, entonces, esa sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 20 millones de euros -han oído bien- por haber perdido el juicio de las expropiaciones del Paseo Marítimo. O qué pasa con el Mesón Gitano, ese mamarracho inefable que afea la Alcazaba. Dicen que su coste va a multiplicar por 3 el presupuesto inicial de la UE, ¿será cierto?

El ínclito ha ejecutado hace unos días la demolición de algunas casas de la Cuesta Rastro o Calle Almanzor. Los incautos alaban lo bien que se ve la Alcazaba ahora. ¡Como si al ínclito eso le importara! Esa demolición, y las del barrio de La Joya, del Parque de Fauna Sahariana y de la Finca del Cura tienen como fin disponer de un gran aparcamiento para los autobuses que traerán a los adinerados cruceristas desde el Puerto y facilitar la circulación de estos vehículos alrededor del monumento. Ya sólo falta el famoso ascensor.

Por último, ¿por qué, vergonzoso, esconde el ínclito las siglas de su partido en sus carteles?

(*) Ínclito: 1. adj. Ilustre, esclarecido, afamado (DRAE).