La (in)cultura que viene

Recuerdo perfectamente cuando entré por primera vez en aquel precioso edificio de Granada, un palacete del siglo XVI ubicado en plena Carrera del Darro, en el barrio del Albaicín. Fue una fría mañana de invierno de 1995. En esa época, como ahora, quienes estudiábamos música éramos unas raras avis, que no encontrábamos cobijo en casi ningún sitio. Eran escasísimos los lugares donde poder acceder a escuchar música libremente, donde podíamos consultar cierta bibliografía. Estamos hablando de una época en que todavía Internet no había llegado y la música universal no estaba a golpe de «click». Mesas con auriculares, pantallas de televisión con vídeo, microfilms para consultar archivos históricos y una grandísima diversidad de partituras y estudios históricos sobre música andaluza, española, étnica, experimental y universal. Aquello fue como una revelación, como encontrar un templo sagrado. Era el Centro de Documentación Musical de Andalucía. Fueron muchos los días que después pasé en este impresionante espacio, a veces estudiando, investigando y otras veces por puro placer. Le perdí la pista al terminar mis estudios, allá por el año 2000, pero siempre consideré que era un sitio único y un referente para la música en Andalucía y en España.

El gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido echarle el cierre. El fondo documental pasará a formar parte de otra biblioteca, de una más de tantas. La música, ya sabemos, es cosa de perroflautas y personas inútiles que no valen para otra cosa. El «¿eso se estudia?» que me decían en los años 80 y 90 sigue estando plenamente vigente… Retrocedemos a marchas forzadas.

Granada es la única ciudad de Andalucía que ofrece todas las titulaciones musicales que se pueden cursar: un Conservatorio superior, el grado universitario en Historia y Ciencias de la Música (musicología) y la mención en educación musical, dentro de los estudios de magisterio. En Granada se organiza también uno de los festivales de música y danza más antiguos de España, tiene varias orquestas y una envidiable vida cultural, además de una intensa actividad investigadora en el ámbito musical.

Una gran pérdida para la cultura y el conocimiento en un país donde aquello que no tiene rentabilidad económica directa (el arte, las letras, las humanidades, la filosofía… entre otras) no tiene cabida. Esta es la (in)cultura que viene. Disfruten de lo votado.