Entre indolencia y el miedo

Salió a la calle, el viento cálido del desierto bordaba sobre las aceras un tapiz de hojas muertas, como el preludio del otoño que se avecinaba. El calor aún era sofocante, a pesar de que el sol hacía horas que se había ocultado tras unas densas nubes. Las calles se habían ido vaciando poco a poco, después de un bullicioso día. Podía percibir con toda claridad el miedo que rezumaba todo cuanto le rodeaba, era imperceptible, pero se metía por cada poro de su piel. No sabría definir si era la oscuridad que reinaba sobre la ciudad casi desierta, los bares y tiendas cerrados, la ausencia de paseantes, o si era la desaparición de niños jugando alegres en las plazas y parques, lo que le producía esa especie de repelús que le erizaba el cabello. Había nacido en el mayor periodo de paz de la historia, solo conocía el sonido de las balas, el tremor de la tierra al paso de los tanques o el estallido de una granada, por las películas o las noticias de otros países en guerra. La situación actual le sobrepasaba, y no parecía que solo le ocurriese a él, ese silencio aplastante que se respiraba en la ciudad era señal inequívoca de que un interrogante se cernía sobre las cabezas de sus habitantes, que no acertaban a predecir el futuro más inmediato. A las sucesivas olas de calor que habían sufrido, se unía el temor al frío, la escasez de energía e incluso de alimentos en un país en el que la mayoría de sus habitantes solo habían conocido la paz, y muchos de ellos la abundancia. Las permanentes recomendaciones de ahorro, iban mermando la moral de la gente, acostumbrada a hacer planes de futuro, siempre mejor y más prometedor que el de sus padres. Hoy muchos sueños empezaban a quebrarse, los jóvenes que como él acababan sus estudios, tenían que elegir entre seguir formándose "sine die" o aceptar un trabajo muy por debajo de sus capacidades y expectativas. El viento se intensificó, levantando los papeles, bolsas y envoltorios de las papeleras que llevaban días sin recoger, en unas calles que no habían sido baldeadas en años. Recordaba que solo unos días antes la ciudad estallaba de luz, de bullicio y de jarana, y sin embargo ahora, parecía que sus habitantes habían aceptado con resignación que se instalase sobre ella un otoño anticipado, refugiándose en sus aposentos a la espera de tiempos mejores. Observó con pena, un horizonte sombrío por la indolencia, a los pies de aquellas montañas violáceas que se sumergían en el mar como un animal herido, el lecho seco de las lagunas saladas sobre cuyas aguas cristalinas se reflejaban otrora los esbeltos flamencos, hoy solo dibujarían nubes de polvo blanquecino sobre la tierra calcinada. Por cierto, quería felicitar a los miles de damnificados por tal desmán, que no se perdieron la vuelta ciclista y hoy dormían satisfechos, estrenando nuevos próceres tan indiferentes como ellos.