El indolente Moreno Bonilla

Esta semana tiene lugar el primer Debate del estado de la Comunidad durante el mandato de las derechas en Andalucía. Se trata del segundo debate en importancia que se celebra en el Parlamento Andaluz tras el de presupuestos, pero que PP, Ciudadanos y su socio de gobierno, la extrema derecha, se han encargado de descafeinar ante el hecho insólito de adelantarlo para que no coincida con la moción de censura que ha presentado en el Congreso la extrema derecha, plegándose, así, a los dictados de quien realmente marca el rumbo de Moreno Bonilla.

No obstante, y pese a esta tetra utilizada por las tres derechas no evita que los ciudadanos podamos hacer nuestro balance de estos 22 meses de Gobierno del PP para Andalucía. Para Almería, este mandato ha sido indolente o fallido por todos los incumplimientos con nuestra tierra, a lo que se suma la apatía, insensibilidad y falta de actividad.

Andalucía vive la segunda oleada de coronavirus que ha vuelto a salpicar a esta región que se encontraba, a causa de la nefasta gestión de la Junta de PP y Cs, sin previsión ni planificación para evitar un nuevo desastre, como está ocurriendo. El balance, en general, es desolador. Todas las obras en este momento en ejecución en Almería son herencia de licitaciones y adjudicaciones del anterior Gobierno socialista, como es el caso de las depuradoras en Antas y Huércal-Overa. También el de otros proyectos iniciados por el PSOE y que son incapaces de sacar adelante PP y Cs, como las obras en el Conservatorio o el último tramo de la autovía del Almanzora, que Moreno Bonilla, en campaña electoral, se comprometió a licitar en su primer mes de mandato. Ya han pasado 22 meses y si te he visto, no me acuerdo.

En este mandato fallido de Moreno Bonilla la única actuación que tiene su firma en nuestra tierra ha sido la colocación de una escultura -regalada por los empresarios del mármol- en homenaje -muy merecido- a los sanitarios. Es todo lo que ha hecho por Almería y por el personal sanitario. Nos ha engañado. Los servicios públicos están heridos por su mala gestión y no tiene ningún plan para que esta provincia y esta región los recuperen y vuelvan a estar como han estado siempre con el PSOE en el Gobierno autonómico: fortalecidos y defendidos. Sin embargo, con la apatía y la indolencia de Moreno Bonilla no llevamos camino de ir a ningún lado.