El indulto y el discurso

Una cosa son los gestos y otra los trasfondos. Por supuesto, no hubiera sido lógica una imagen distinta en el excarcelameinto de los presos: pancartas, esteladas, invocaciones a seguir en la lucha. Es lo que da sentido al tiempo que han pasado en prisión, una forma de refrendar convicciones para mantener su credibilidad frente a quienes los han apoyado. Pero antes ya habían dejado huellas suficientemente explícitas acerca de un cambio sustancial en su trasfondo. Carme Forcadell hace unos meses compartió unas significativas reflexiones desde su reclusión. Al margen de lo que haga el estado español, decía, no se puede construir una república solo con el 50% de la población a favor de ella. Me parece un argumento razonable y, además, reversible. Con el otro 50% tampoco basta para mantenerse en paz dentro de la España autonómica. Convendría que ambos bandos tomaran nota porque, de lo contrario, el riesgo de balcanización es más que serio en Cataluña. Ese nuevo trasfondo invitaba a percibir un cambio sustancial en el discurso de la sociedad catalana. Soy consciente de que acudo a uno de los conceptos más operativos de las disciplinas sociales actuales, también de los más polisémicos. Me refiero aquí a su acepción científica que considera al discurso como un marco de referencias, de lógicas, entre las que discurre la perspectiva de una sociedad y un tiempo. De esa manera se convierte en un parámetro de mentalidad colectiva, en un marco de ideas todas vinculadas entre sí que, en definitiva, regula la percepción de una sociedad. Después del indulto, la argumentación de Forcadell entra en otra dimensión, adquiere la categoría de imperativo. Parece evidente que la gran tarea en Cataluña consiste en convencer a parte de la otra mitad. Mientras sobre el escenario unos despliegan pancartas, otros enarbolan banderas y todos realizan proclamas patrióticas (en una y otra dirección), en la tramoya Pedro Sánchez se ha dedicado a cambiar sutilmente el discurso en Cataluña, como quien no quiere la cosa. La estrategia del presidente ha sido singularmente hábil. El indulto clausura definitivamente el discurso que había puesto en circulación Artur Más, esa percepción de una Cataluña victimizada y perseguida, a la que urgía la independencia para liberarse de la barbarie española. Agota también su réplica inevitable, la visión de una Cataluña insolidaria, traidora, golpista. Ambos discursos, el independentista y el españolista, se presuponían y se retroalimentaban. Los más eficaces propagandistas del independentismo ha sido Rajoy, al que ha tomado Vox el relevo. Pero todo eso ya es historia. Sánchez ha activado el tiempo de la palabra, los gestos, la negociación, los apoyos. Estamos en otro discurso. No tengo claro qué 50% convencerá al otro 50%. Pero entre esas coordenadas cualquier resultado será respetable y legítimo.