La industria armamentística

Cuando acabó la II Guerra Mundial, una vez acomodados de nuevo en la década de los 60 del siglo pasado, recuerdo que muchos idealistas o tal vez incautos, decían que ya nunca más habría guerras, al menos en Europa, que eso era cosa del pasado. Aquellas personas como profetas no alcanzaron el aprobado, porque en aquellos años se exigía bastante para pasar de curso. El primer chasco surgió cuando a la muerte de Tito se desencadenó la guerra de Yugoslavia. Fue una guerra feroz, salvaje; una guerra entre hermanos muy cruel como todas las guerras. Desde entonces no han cesado las guerras y los conflictos armados en Oriente, África…y ahora en el corazón de Europa: Ucrania. Esta breve reflexión debería ser suficiente para comprender que las guerras existirán en el mundo mientras exista la raza humana, salvo que nosotros mismos acabemos con nosotros. Un país no es una potencia si no está respaldado por un potente ejército y España no es una excepción.

Con la llegada de la democracia a España surgió una corriente de pacifistas, unos bien intencionados, pero mal informados y otros que a la vez que predicaban el pacifismo, en los ratos libres quemaban contenedores, destrozaban el mobiliario urbano, incendiaban nuestros bosques y otros se dedicaban a matar policías, guardiaciviles, militares o a cualquier persona. Paralelamente se empezó, a veces desde los gobiernos, a poner trabas a exportación de material bélico y naturalmente se investigaba menos y se producía menos, porque si Defensa no renovaba nuestro parque de material y armamento para qué se iba a producir más. No obstante algunas empresas españolas siguieron trabajando y así Instalaza, empresa zaragozana, consiguió desarrollar un lanzagranadas desechable, el C-90 mucho más corto y ligero que el modelo anterior y más barato. Estos lanzagranadas son los que hemos donado a Ucrania. En los años 80 se desarrolló y fabrico también el mortero de 120 modelo L-L cuyo tubo era más lardo que el anterior y paralelamente se desarrollaron y se probaron hasta la saciedad las granadas aerodinámicas, que entre ambas cosas consiguieron aumentar su alcance casi hasta los 14 km. Las granadas Espín 15 y Espín 21 son granadas que contienen en su interior 15 y 21 submuniciones respectivamente y están dotadas de una espoleta de proximidad graduable que permite que al acercarse la granada Espín al suelo, a la distancia programada, libere a las pequeñas granadas que lleva en su interior cayendo una lluvia de metralla sobre el enemigo.

En esta década empresas españolas desarrollaron las cámaras térmicas, sustituyendo a las obsoletas cámaras de visión nocturna de infrarrojos. En Valladolid la empresa ENASA, filiar de Pegaso fabricó el BMR (Blindado Medio de Ruedas) y el VEC (Vehículo de Exploración de Caballería) con los que se dotaron a nuestras Unidades. Tuve el honor de ir a Alemania junto con otro Oficial de Infantería y unos Ingenieros Militares y otros civiles de la CAF (Compañía Auxiliar de Ferrocarriles) para probar el nuevo carro Leopard e informar de las posibilidades de fabricarlo en España, como al final se hizo en Alcalá de Guadaira.

Vemos pues que la industria de armamento es necesaria e imprescindible en España, en primer lugar es para que en caso de un conflicto armado no dependamos de otros países que nos pueden cerrar el grifo. En segundo lugar parece lógico que la mano de obra necesaria para esta industria sea española, siempre ayudará a bajar un poco el paro. Pero hoy de lo que quiero hablar realmente es de la feria internacional de armamento llamada DEFENDORY, que periódicamente se celebra en Grecia, que por cierto está auspiciada por el Ministerio de Defensa del país heleno. Yo estaba destinado en 1988 en la Academia de Caballería, en la Sección de Investigación y Doctrina y con el permiso de mis superiores e invitado por la dirección de ENASA fui a DEFENDORY. El recinto ferial estaba ubicado en las afueras del Puerto del Pireo, un sitio precioso. Las empresas españolas presentaron el mortero L-L de 120 y sus municiones, así como el BMR y TOA montando este mismo mortero. Aquel año puedo asegurar que el mejor mortero del mundo era el español según el sentir de cuantas comisiones visitaron nuestro stand. Allí me encontré con el embajador de Argentina a quien había conocido unos meses antes en el Polígono de La Costilla de Cádiz, cuando hacíamos una demostración ante los embajadores de todo el mundo del poder de perforación en planchas de acero y hormigón de los proyectiles de energía cinética (KE). Durante los seis años que estuve evaluando material de guerra de nuestras empresas y también de empresas extranjeras como la Dynamic Novel sueca o el cañón hiperveloz de 90 israelí, pude comprobar que nuestros ingenieros estaban perfectamente capacitados para investigar y desarrollar cualquiera de las armas y municiones que se presentaban en DEFENDORY. Esta feria internacional al principio se celebraba cada 4 años y en la actualidad se hace cada dos años. Eso significa que el negocio de ventas va bien. El material de guerra que no vendamos nosotros lo van a hacer otros países y por otro lado quiero apuntar que los pacifistas se alinean con los comunistas y ya vemos lo que está ocurriendo en Ucrania.