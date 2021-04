Una vez que hemos acabado con el cine (recuerdan, eso donde ponían películas en pantallas grandes, confinado en grandes centros comerciales, que valía una pasta, y las palomitas ni te digo, y donde ponían películas de estreno malísimas) el negocio de la industria está en las plataformas. Sí, eso donde ponen cosas que pretenden que paguemos llamadas series. Y ya hay series hasta para aburrir, de pago de y no pago. Y de hecho, aburren. Contrátese a unos guionistas mediocres, inviértase un pastizal en producción, háganse más cómo se hizo que qué se hizo y ya tenemos la serie truñera que aburre. Española o no española, no obstante como siempre, siempre nos llevamos la palma cuando se trata de hacer pestiños. Pero ya sabemos, la cultura, oh, la cultura. Los actores, el oficio, la pandemia, los tiempos duros. En primer lugar las series son cortas, muy cortas (ya no se hacen series como las de antes) y tienen, como dije más publicidad y documentales que serie. Quieren nombres, pues les diré nombres. Nasdrovia, absurda, delirante, extraña (pero no la que más), ordinaria en el momento innecesario, pretendidamente va sobre la crisis de los 40? y resulta un vodevil sin pies ni cabeza. Vale, no les hago spoiler. Spoiler, streaming, dices eso y ya eres un experto. 30 monedas. No tengo palabras, no he pasado del primer capítulo. Extraña es decir poco, gore es decir poco, alexdelaiglesia es decir poco. Y el premio gordo, Libertad. Aparte de ver algo parecido a bandoleros que se matan unos a otros de forma estridente, aparte de ver a Bebe caracterizada de la forma más antiestética posible, no sé si he visto un Curro Jiménez hipster o un derroche de medios sin ninguna articulación argumental. Disparos, caballos, uniformes, frases cortas sin sentido dichas con miradas duras, bandoleros o pretendidos bandoleros que llevan vestimentas propias de los mejores bordadores y quieren que pensemos que son malos. Y lo son, malísimos. Eso sí, medios y producción a porrillo, lo que demuestra que medios más mal guión igual a falso éxito. Espera, que no todo va a ser malo. Hierro, segunda parte. Es buena, medios los justos, actores que valen y guión que engancha, eso sí, se quema a sí misma, quitas a Candela Peña y la cosa se desinfla y si va de convertirla en una serie policíaca por temporadas, hay que echarle ¿buenos guionistas? pagados con la calderilla que sobra de una gran producción.