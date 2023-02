La imagen era apocalíptica, en una ciudad en la que solo unos días antes reinaba la actividad y el bullicio de su habitantes, ahora todo era caos, máquinas, grúas, taladradoras y bomberos trabajando sin descanso, en medio de un ruido mecánico ensordecedor. Los supervivientes, abrumados por el frío, el dolor, el hambre y la estupefacción, deambulaban por entre los escombros con la esperanza de encontrar a los suyos. Por unos minutos se paralizó todo, el más absoluto silencio hizo suyo aquel territorio masacrado, y solo se escuchaba una voz humana gritando sus nombres entre montañas de edificios derrumbados, algunos de ellos aún humeantes. Sabía que lo que había ocurrido en Turquía y Siria, podía haberle pasado a él, la tierra era impredecible, podía pasar de ser la acogedora madre Gea al dios Tánatos, sin apenas pestañear. Apagó la televisión, puso música clásica, y se sentó junto al ventanal viendo caer la lluvia, necesitaba conjurar el miedo antes de irse a dormir, de todos los lenguajes posibles, este era el más eficaz para calmarle. El sonido acompasado de un violín o de un piano, lograba abstraerlo en momentos de tribulación, no en balde su abuela decía que "la música amansa las fieras". Pensó en la importancia de la comunicación para el ser humano, los medios eran diversos: la palabra, la escritura, el arte, su propio cuerpo, cualquiera de ellos le ayudaba a entenderse e interrelacionarse con el resto del mundo, pero para él la música tenía una vertiente más intimista, podía sacarle de sus estados de ánimo más bajos o elevarle a las alturas, cuando todo se estremecía a su alrededor. Desde tiempo inmemorial, el ser humano creó la música para celebrar acontecimientos sociales, atraer la lluvia, mostrar el duelo, la alegría, o simplemente para generar lazos tribales identitarios. El silencio, por el contrario, era territorio acotado para la meditación, para el interior de sus almas. El silencio se encerró en lugares de culto, monasterios, bibliotecas, etc. Las ciudades siempre habían sido ruidosas, cuando en una ciudad se hacía el silencio, solo se barruntaba el miedo. No imaginaba como sería pasar una noche en Ucrania o en una ciudad asolada de Siria, donde la oscuridad, el frío y el silencio aplastaban a sus habitantes. Esta noche, ante las imágenes más estremecedoras de esas ciudades, escuchar a Chopin era un bálsamo para su agitado corazón. La nieve caída durante el día, se había acumulado en las aceras, y solo unos pocos viandantes se habían atrevido a salir, los siguió con la mirada desde su confortable refugio, sin alcanzar a entender las reglas del universo, si es que existían. El planeta azul, hoy le pareció más negro que nunca, no podía quitarse de la mente la mano de un padre aferrando la de su hijo muerto.