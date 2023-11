De la inmigración ilegal a la amnistía

Allá por el año 1996 me encontraba destinado en la 4ª Sección del Estado Mayor de la Comandancia General de Ceuta cuando se produjo una de las primeras avalanchas de inmigrantes ilegales a través de la frontera con Marruecos. Entonces, la única frontera física era una alambrada rápida simple colocada por el Ejército. Los inmigrantes que entraron en territorio nacional en esta avalancha fueron internados en el campamento de Calamocarro, proporcionándoles nuestro Ejército tiendas modulares, literas, colchones y ropa de cama, así como suministro diario de comida que se confeccionaba en las cocinas de los distintos cuarteles de Ceuta. El primer día de activación de este campamento, me desplacé al mismo para comprobar el estado y me encontré con los Soldados de la Agrupación Logística montando tiendas y literas, mientras los inmigrantes les observaban pasivamente. Esa misma noche, los inmigrantes quemaron un buen número de colchones, que tuvieron que ser repuestos a la mañana siguiente por nuestros Soldados, ante la misma pasividad que habían demostrado los ilegales el día anterior. 27 años después hemos mejorado la situación, puesto que hemos pasado de alojarlos en campamentos como el de Calamocarro a hoteles de 4 estrellas, ampliándose las vías de entrada en nuestro territorio, ya que a las terrestres a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, se han añadido las vías marítimas de pateras en el mediterráneo y cayucos en el atlántico. Desde mi experiencia en Calamocarro en 1996 hasta hoy en día, decenas de miles de ilegales han entrado en nuestro territorio con nuestra propia ayuda, puesto que conocemos perfectamente las bases de partida y vías de entrada, así como las ONG,s que “colaboran” con las mafias que comercian con sus vidas, en un auténtico dislate, como si existiera un plan preconcebido de fronteras abiertas para facilitar el desplazamiento de población joven africana a territorio europeo. Para contribuir aún más a este movimiento de personas, la situación en el norte de África y en el Sahel se ha convertido en una auténtica “olla a presión”, viéndonos obligados a abandonar el área geográfica del Sahel, cediendo su control a los mercenarios rusos a las órdenes directas del Kremlin, y con Libia convertida en un estado fallido mientras el resto de naciones norteafricanas mantienen a duras penas el control sobre sus propios movimientos extremistas islámicos.

Y si ya es un dislate el asunto de la inmigración ilegal, qué decir de la amnistía a políticos que a sabiendas dieron un golpe de estado “de guante blanco” y que a los 6 años se les va a perdonar los delitos cometidos y van a ocupar de nuevo cargos institucionales con más ahínco en volver a delinquir para la consecución de su objetivo final, que no es otro, desde mi punto de vista, que el mismo que el de aquellos que los van a amnistiar, y que es en sí el retrotraernos no ya a la “legalidad” de la República de 1931, si no lo que es aún peor, a la “legalidad” de la República de 1873, yendo más allá de un estado federal, para alcanzar la unión de estados confederados, cuando nunca lo hemos sido ni antes ni después de los Reyes Católicos.

“No desenvaines la espada sin razón ni la envaines sin honor”. Desenvainamos la espada con la razón del artículo 155 de la Constitución para descabezar a todo un gobierno autonómico en rebeldía, y 6 años después nos la envainamos sin honor manteniendo reuniones con un prófugo huido en el maletero de un coche, plegándonos a sus exigencias y retorciendo para ello la Ley, sabiendo que aun llevando el asunto al Tribunal Constitucional, para cuando resolviese, la situación ya sería irreversible.

Y entre dislate y dislate, tenemos que aguantar a unos maleducados que confunden la institución de todos con su partido de unos cuantos, empeñados en imponernos el “todos, todas, todes…”, y a aquellos que no nos quieren y parecen que quieren irse, pero no se van mientras cobran de nuestros impuestos. Menos mal que entre tanto dislate, emerge la figura de Su Majestad el Rey como Jefe del Estado y Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, al que le corresponden una serie de competencias constitucionales que le son inherentes como árbitro y moderador del funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, y la de la Princesa de Asturias como sucesora al Trono, que también ostenta los títulos de Princesa de Gerona y Princesa de Viana, y los títulos “catalanes” de Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer.