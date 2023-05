El hábito de arrojar toallitas húmedas al inodoro está generando un grave y serio problema para el sistema de saneamiento público. Esta práctica está generalizada en todas las ciudades y núcleos de gran población en todo el territorio nacional, por lo cual los ayuntamientos tienen un gasto no deseado en el apartado de limpieza "extra" y situaciones indeseables con un mayor gasto de agua y grandes atascos, averías, inundaciones o malos olores, lo que puede ocasionar consecuencias directas sobre nuestros bolsillos. Las empresas concesionarias están ya planteándose incrementar la factura mensual.

Tirar las toallitas húmedas a una papelera es la mejor opción. Este equipamiento está diseñado para trasladar desechos corporales, papel higiénico y todo material biodegradable. Pero no es el único. Junto a estas toallitas, se vierten otros elementos, que causan una importante afección a la red: aceites usados y grasas, medicamentos, compresas, tampones, preservativos, etc. Se trata de un problema del que debemos ser conscientes los ciudadanos, que tiene que ver con un cambio de mentalidad: el inodoro no es una papelera.